油價飆漲掀能源焦慮！經部指「台股回歸基本面」被酸：多蛙已斷氣

聯合新聞網／ 綜合報導
中東戰事推升國際油價至每桶114美元，引發能源焦慮。路透。

中東戰事升溫帶動國際油價急漲，經濟部長龔明鑫9日出面表示，外界憂心的「斷氣」情況不可能發生，政府已完成大部分天然氣船次調度，民生用氣無虞，並強調台股終將回歸基本面。不過相關消息轉貼到PTT Stock板後，網友討論焦點並未停留在官方信心喊話，反而集中質疑供氣調度是否真能化解風險，也有人苦中作樂直呼「股民先斷氣了」。

根據媒體報導，受中東局勢影響，WTI與布蘭特原油價格雙雙飆升至每桶114美元附近，市場憂慮台灣能源供應與物價壓力。龔明鑫表示，目前3、4月自卡達來台的天然氣雖受情勢影響，但整體供應仍有60%至70%相對穩定，原先規劃調度的22個船次中，多數已找到替代來源，只剩2個船次持續協調中，預計本周可望完成。他並強調，民生用氣占比不到5%，不必過度擔心，政府也會透過油價緩漲與相關機制穩定物價。

一名網友在PTT轉貼新聞，他打趣表示，「目前台灣不會斷氣，請股民先不要恐慌，大家先來吃基本面，免得股民先斷氣了」，明顯帶有反諷意味。原PO並未對新聞內容作長篇分析，而是以「基本面」與「斷氣」雙關語自嘲，將市場大跌下投資人的焦躁情緒濃縮成一句黑色幽默，也成功帶動推文區延伸出大量戲謔與質疑聲音。

從留言來看，最多網友的共識是對官方說法抱持保留態度，不少人直言「政府說不會停電斷氣誰敢信」、「越這樣講越怕」，認為問題並非單純會不會完全中斷供應，而是天然氣能否順利調度、要用多高價格搶到現貨，以及若供氣吃緊是否會進一步衝擊發電與工業生產。也有不少人質疑，民生用氣占比低並非真正重點，關鍵仍在工業用電與半導體生產能否穩定，若能源成本上升或供應吃緊，所謂「基本面穩健」恐怕也會受到挑戰。

另一方面，推文區也充滿大量自嘲式回應，像是「多蛙已經斷氣了」、「投資人打開股票App馬上斷氣」、「股民安心吃麵」等，將「斷氣」一詞轉化成形容持股重挫、帳面虧損擴大的情境。還有人反覆拿「基本麵」開玩笑，諷刺每逢市場劇烈波動，官方與市場總愛用「回歸基本面」安撫投資人，但對眼前損失並沒有立即幫助。

不過，留言中也有少數較理性的補充觀點。有人指出，若就供應結構來看，台灣並非所有天然氣都仰賴單一來源，短期內未必真的走到完全「斷氣」；也有人認為，台灣具備航運與調度能力，未必要對最糟情境過度放大。只是更多網友仍把焦點放在高價搶氣、可能限電、燃煤備援與核能政策爭議上，顯示這場討論與其說是質疑單一官員說法，不如說是藉由油價與天然氣議題，一次引爆市場對能源政策、股市信心與產業前景的多重焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

龔明鑫 國際油價 戰爭 能源

