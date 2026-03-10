台股重挫恐慌什麼？他不解「台積電1700更該買」 網憂空頭循環展開

台股9日開盤重挫後，市場氣氛轉趨保守，一名網友在PTT以「請問現在是在恐慌什麼？」發文，直言自己看不太懂當前賣壓來源，質疑若原本買進的理由與目標並未改變，投資人現在為何急著賣股，並拋出「今天大跌不就是最好的買點」等看法。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，焦點集中在這波下跌究竟只是短線修正，還是反映戰爭、油價與通膨升溫等更深層風險。

原PO在文中指出，若企業基本面與長期成長邏輯未變，單日急跌理應視為布局機會，並以「台積2000敢買，1700不敢買？」形容市場情緒矛盾。他認為，股市長期仍偏向上行，如今遇到回檔，理論上應是逢低承接的時點，也因此不解市場到底在恐慌什麼，究竟是擔憂戰爭不確定性升高，還是認為空頭循環即將展開。

對此，不少網友直接點出，市場當前擔心的並非單純技術性修正，而是油價飆升背後可能帶來的能源危機、停滯性通膨與供應鏈衝擊。有人指出，若戰事延續，原油與天然氣價格走高將推升企業成本，進一步影響電子業、AI產業與整體消費動能，因此「買進理由沒變」其實未必成立；也有人直言，若外部環境出現重大變數，投資邏輯本來就應調整，不能只用過去的多頭思維解讀現在市場。

從整體留言來看，網友較大的共識是，現在其實還談不上真正恐慌。許多人認為，單日跌幅雖大，但成交量、融資變化與討論氛圍都還不到失控程度，市場頂多只是開始修正。另一類留言則把矛頭指向高槓桿與融資部位，認為真正恐慌的是追高、開槓桿過大的投資人，一旦保證金不足或面臨斷頭壓力，就會被迫賣股，進一步加劇跌勢。也因此，不少人回應「我OK你先買」、「不怕就歐印」，語帶反諷地質疑原PO是否真的敢在此時大舉進場。

不過，留言中也有不同看法。部分網友認為，這波下跌只是短期利空，長線投資人反而可以分批布局，甚至有人樂觀看待年底指數表現，認為未來仍有機會回升；但也有較悲觀者拿石油危機、2008年高油價與歷史空頭做比擬，提醒這類衝擊不會一天結束，若太早抄底反而可能「越抄越底」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。