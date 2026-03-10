快訊

台股重挫⋯股民憂在山腰還山腳？網一面倒：還在跌勢中段

聯合新聞網／ 綜合報導
受中東戰事影響，美股四大指數上周五全面收黑，台股9日開低重挫，早盤指數跌逾2000點，在政府基金公股行庫進場護盤下，台股尾盤收復32000關卡。記者胡經周／攝影
受中東戰事影響，美股四大指數上周五全面收黑，台股9日開低重挫，早盤指數跌逾2000點，在政府基金公股行庫進場護盤下，台股尾盤收復32000關卡。記者胡經周／攝影

台股近日走跌，引發投資人對後市高度關注，一名網友在PTT以「目前大家覺得台股在什麼位置呢」為題發文，貼出常見的市場循環示意圖，詢問如今台股究竟處於哪個階段，甚至憂心未來是否可能演變成類似石油危機的系統性風險。文章除討論盤勢外，原PO還即興改編歌詞抒發套牢心情，讓留言區瞬間湧入大量回應，網友討論焦點多集中在台股是否仍在下跌初段，以及現在是否已是抄底時機。

原PO提到，台股在農曆年前由記憶體族群帶動，年後又由PCB與載板股接棒上攻，但如今行情反轉下挫，讓市場氣氛急轉直下。他以一張股市情緒循環圖拋問，台股目前究竟位在樂觀、恐慌還是絕望區間，藉此對照近期盤勢變化與投資人情緒，也反映出不少散戶面對急跌時的迷惘與不安。

原PO坦言，面對大跌局面，自己也難免有受傷感受，甚至以改編歌詞自嘲「反正套了也是套牢」，將原本投資人對記憶體與載板行情的期待，轉化為「過年前不買、過年後變朋友」的失落情緒。這段帶有苦中作樂意味的文字，也成為文章一大亮點，不少網友笑稱「怎麼還有歌詞」、「有補歌詞給過」，認為比起單純問盤勢，這篇更像是股民集體療傷現場。

從多數留言來看，網友最常提到的位置集中在「12至14」之間，認為台股目前比較像是跌勢中段，尚未真正落底。其中「14」與「12」兩種答案最常出現，有人直言「這只是剛開始」、「一堆人還想接刀」，也有人從成交量、均線與市場情緒判斷，認為盤面仍未出現真正的恐慌性殺盤，因此距離最壞情況恐怕還有一段距離。也有不少人以「果然」回應，暗指這類情緒圖與股板討論早已成為經典考古題。

不過，留言中也不乏不同聲音。部分網友認為，台股仍有機會在這波整理後再創高點，甚至有人喊出目前其實接近低點，屬於可以分批布局的位置；另有一派則將焦點延伸至美股、川普政策、法人控盤與國安基金可能進場等因素，認為外部變數仍將左右後續走勢。也有網友直言，與其執著判斷位置，不如先看自己有沒有賺錢，反映在震盪市況下，市場對多空方向其實仍高度分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 PTT

