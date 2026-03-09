快訊

景美營收／2月4,525.5萬元創同期新高 累計前兩月1.09億元、年大增83%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體先進製程測試介面關鍵結構件供應商景美科技（7899）9日公告，2026年2月合併營收達4,525.5萬元，年增28.6%，改寫歷年2月單月新高；累計前兩月合併營收約1.09億元，年增約83%，在先進製程測試需求升溫帶動下，營運延續強勁成長動能。

景美指出，今年農曆春節落在2月，當月實際出貨天數僅14天，明顯少於去年同期約20天。不過，在工作天數減少情況下，2月營收仍逆勢年增近三成，凸顯客戶拉貨力道穩健，整體接單與出貨節奏維持正向。

公司發言人鄭雅文表示，隨AI、高效能運算（HPC）與先進製程持續推進，晶片測試階段的重要性與複雜度同步提升，也帶動探針卡相關測試介面需求持續增加。景美在探針卡關鍵結構件與細微鑽孔製程的技術能力，持續獲得國際客戶肯定，成為支撐營運成長的重要基礎。

為因應後續訂單需求，景美也透露，生產團隊在農曆年假期間仍持續加班支援客戶交期，並提前布局3、4月出貨需求，確保產能與交付穩定。隨客戶需求延續，公司對後續營運表現維持審慎樂觀看法。

此外，景美也持續擴大人才招募。管理部副總曾韻宜表示，公司歡迎在地宜蘭人才加入，一同投入台灣半導體產業發展，替後續產能擴充與業務成長預作準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

營收 客戶 先進製程

相關新聞

新聞標題「史上第幾大跌點」沒啥意義？Ffaarr：今天跟1萬點時跌500點是一樣的

近期股市波動引發關注，但「史上第幾大漲點、跌點」的報導實際上意義不大。跌幅數據僅供參考，重點在於風險承受度與長期投資策略。

五福財報／2025年 EPS 10.01元創新高 擬配息7.5元 2月營收亦創高

五福旅遊（2745）9日召開董事會，交出亮眼成績單！會中通過2025年財報，全年營收達87.6億元，年增15.8%；歸屬母公司稅後純利達3.38億元，每股稅後純益（EPS）高達10.01元。營收、獲利與EPS三大指標齊創掛牌以來歷史新紀錄，充分展現五福在疫後旅遊市場復甦浪潮中，卓越的經營實力與精準的市場掌握度。

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

在美以伊戰爭延續的背景下，投資者應該考量策略應對市場波動。泰北哥建議，面對不確定性，保持定期投資或轉向債券可能是穩妥之選。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

台股早盤重挫逾2000點，最低跌至31529.36點，市場情緒恐慌。國安基金阮清華表示，將持續關注市場動態，強調台灣AI產業基本面良好，呼籲投資人理性看待波動。

