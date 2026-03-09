景美營收／2月4,525.5萬元創同期新高 累計前兩月1.09億元、年大增83%

半導體先進製程測試介面關鍵結構件供應商景美科技（7899）9日公告，2026年2月合併營收達4,525.5萬元，年增28.6%，改寫歷年2月單月新高；累計前兩月合併營收約1.09億元，年增約83%，在先進製程測試需求升溫帶動下，營運延續強勁成長動能。

景美指出，今年農曆春節落在2月，當月實際出貨天數僅14天，明顯少於去年同期約20天。不過，在工作天數減少情況下，2月營收仍逆勢年增近三成，凸顯客戶拉貨力道穩健，整體接單與出貨節奏維持正向。

公司發言人鄭雅文表示，隨AI、高效能運算（HPC）與先進製程持續推進，晶片測試階段的重要性與複雜度同步提升，也帶動探針卡相關測試介面需求持續增加。景美在探針卡關鍵結構件與細微鑽孔製程的技術能力，持續獲得國際客戶肯定，成為支撐營運成長的重要基礎。

為因應後續訂單需求，景美也透露，生產團隊在農曆年假期間仍持續加班支援客戶交期，並提前布局3、4月出貨需求，確保產能與交付穩定。隨客戶需求延續，公司對後續營運表現維持審慎樂觀看法。

此外，景美也持續擴大人才招募。管理部副總曾韻宜表示，公司歡迎在地宜蘭人才加入，一同投入台灣半導體產業發展，替後續產能擴充與業務成長預作準備。

