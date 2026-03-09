新聞標題「史上第幾大跌點」沒啥意義？Ffaarr：今天跟1萬點時跌500點是一樣的

最近常常看到...史上第幾大漲點，史上第幾大跌點的新聞，感覺有點煩了。

主要這根本沒啥意義。

最大漲跌幅還有點意義，漲跌點就是看好玩的而已，30000點時跌1500點，跟10000點時跌500點其實是一樣的意思。

因此，這個「史上」本身就沒啥代表性。甚至還可能讓人誤以為現在真的跌很多。

其實拉長一點看，跟史上的一些真的大跌比起來，今年至今或去年，相對都是小打小鬧而已。

指數化投資很重要的，就是先確認自己的風險承受度，確保在嚴重持續的大跌的時候能堅持下去，才是獲得長期市場報酬的入場券。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。