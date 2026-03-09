快訊

新聞標題「史上第幾大跌點」沒啥意義？Ffaarr：今天跟1萬點時跌500點是一樣的

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
新聞常報的史上最大跌點其實意義不大，看漲跌幅才客觀準確，確認自身風險承受度並堅持長期指數化投資才是獲利關鍵。記者曾學仁／攝影
新聞常報的史上最大跌點其實意義不大，看漲跌幅才客觀準確，確認自身風險承受度並堅持長期指數化投資才是獲利關鍵。記者曾學仁／攝影

最近常常看到...史上第幾大漲點，史上第幾大跌點的新聞，感覺有點煩了。

主要這根本沒啥意義。

最大漲跌幅還有點意義，漲跌點就是看好玩的而已，30000點時跌1500點，跟10000點時跌500點其實是一樣的意思

因此，這個「史上」本身就沒啥代表性。甚至還可能讓人誤以為現在真的跌很多。

其實拉長一點看，跟史上的一些真的大跌比起來，今年至今或去年，相對都是小打小鬧而已。

指數化投資很重要的，就是先確認自己的風險承受度，確保在嚴重持續的大跌的時候能堅持下去，才是獲得長期市場報酬的入場券。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數化投資 標題

五福財報／2025年 EPS 10.01元創新高 擬配息7.5元 2月營收亦創高

五福旅遊（2745）9日召開董事會，交出亮眼成績單！會中通過2025年財報，全年營收達87.6億元，年增15.8%；歸屬母公司稅後純利達3.38億元，每股稅後純益（EPS）高達10.01元。營收、獲利與EPS三大指標齊創掛牌以來歷史新紀錄，充分展現五福在疫後旅遊市場復甦浪潮中，卓越的經營實力與精準的市場掌握度。

景美營收／2月4,525.5萬元創同期新高 累計前兩月1.09億元、年大增83%

半導體先進製程測試介面關鍵結構件供應商景美科技（7899）9日公告，2026年2月合併營收達4,525.5萬元，年增28.6%，改寫歷年2月單月新高；累計前兩月合併營收約1.09億元，年增約83%，在先進製程測試需求升溫帶動下，營運延續強勁成長動能。

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

在美以伊戰爭延續的背景下，投資者應該考量策略應對市場波動。泰北哥建議，面對不確定性，保持定期投資或轉向債券可能是穩妥之選。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

台股早盤重挫逾2000點，最低跌至31529.36點，市場情緒恐慌。國安基金阮清華表示，將持續關注市場動態，強調台灣AI產業基本面良好，呼籲投資人理性看待波動。

