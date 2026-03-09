快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

倚天酷碁財報／2025年 EPS 達1.88元 投資美國 PC 周邊品牌 Plugable

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）董事會近期通過2025年財務報告，全年營收達32.7億元，年增26%，創歷史新高；第4季營收9.54億元，季增13%，年增 31%。其中，PC周邊產品受惠於亞馬遜等電商通路持續暢銷，第4季營收達3.5億元，全年營收達8.5億元，較2024年顯著成長，成為全年營收成長的主要動能。受惠於電商通路持續成長與產品組合優化，全年營業利益達1.27億元，稅後歸屬母公司淨利為1.17億元，每股盈餘1.88元，董事會同步通過配發1.7元現金盈餘分派，整體營運表現穩健。

董事會亦通過策略投資美國PC周邊品牌Plugable，投資金額不超過910萬美元，預計取得約30%股權。透過此次投資，雙方未來將在產品開發、供應鏈與通路資源等方面深化合作，倚天酷碁將進一步強化高階PC周邊產品線布局，並結合Plugable既有電商平台與企業客戶基礎，補強高階擴充與多螢幕相關產品線，並提升全球市場競爭力。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示：「PC周邊產品一直是倚天酷碁重要的核心業務。隨著全球多螢幕與行動辦公需求持續提升，高效能連接與擴充解決方案市場需求持續成長。透過此次策略投資美國電腦周邊設備品牌Plugable，將進一步補強倚天酷碁在高階PC周邊產品線的布局，並提升產品組合的完整性。」

Plugable為北美知名PC周邊品牌，產品於亞馬遜電商平台長期位居暢銷排行榜，並在擴充基座（Docking Station）及多顯示器擴充解決方案領域具有一定市場基礎。雙方未來也延續拓展生活周邊產品線的策略，透過多元產品布局與電商通路銷售，帶動整體出貨與海外市場成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

營收 亞馬遜

延伸閱讀

這檔生技股股息去年賺近一股本、全年殖利率超過7% 股價跳漲

永立榮營收／2月809萬元、年增96.2％ 攜網紅品牌「ipapa」創銷售佳績

旅天下財報／去年全年EPS 4.23元 超額配息每股擬配5元、殖利率9%

威剛財報／去年全年EPS 23元創高、擬配息17元 看好記憶體漲勢不回頭

相關新聞

倚天酷碁財報／2025年 EPS 達1.88元 投資美國 PC 周邊品牌 Plugable

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）董事會近期通過2025年財務報告，全年營收達32.7億元，年增26%，創歷史新高；第4季營收9.54億元，季增13%，年增 31%。其中，PC周邊產品受惠於亞馬遜等電商通路持續暢銷，第4季營收達3.5億元，全年營收達8.5億元，較2024年顯著成長，成為全年營收成長的主要動能。受惠於電商通路持續成長與產品組合優化，全年營業利益達1.27億元，稅後歸屬母公司淨利為1.17億元，每股盈餘1.88元，董事會同步通過配發1.7元現金盈餘分派，整體營運表現穩健。

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

在美以伊戰爭延續的背景下，投資者應該考量策略應對市場波動。泰北哥建議，面對不確定性，保持定期投資或轉向債券可能是穩妥之選。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

台股早盤重挫逾2000點，最低跌至31529.36點，市場情緒恐慌。國安基金阮清華表示，將持續關注市場動態，強調台灣AI產業基本面良好，呼籲投資人理性看待波動。

遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

隨著美伊衝突加劇，國際油價飆升至每桶91美元，投資人擔心股市可能重蹈歷史悲劇。標普500歷史上多次因油價暴漲出現重挫，而近期已跌約2%。部分投資人則視此回檔為布局良機，另有保守者擔心長期緩跌可能帶來風險。

崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

股市震盪投資人該如何進場？網友在PTT提到「定期定額，閒錢勿閒」的策略，強調資金閒置會錯失關鍵交易日，建議勿長期保留預備金等抄底。此帖引發熱烈討論，贏得不少支持，但對上帝視角抄底部分則有質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。