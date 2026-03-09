快訊

亞洲到波斯灣運價周漲幅72% 貨櫃三雄揚帆 萬海上漲逾3%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）6日出爐，一周大漲11.7%，其中，受到美伊戰爭開打，亞洲到波斯灣運價每TEU（20呎櫃）達2,287美元，周漲960美元，周漲幅72.34%。貨櫃三雄9日股價集體走強，萬海（2615）盤中上漲逾3%，陽明（2609）上漲近2%，長榮（2603）小漲。

四大航線都上漲，中東地區漲勢最兇，周漲幅超過7成，但呈現有行無市，因各家船公司考量到船舶及人員安全，就算港口沒有受影響，目前都不敢進港作業，預計先觀望一到二周才會評估新的策略，隨著船舶卡在中東海，市場缺船、缺櫃及塞港壓力重現。

受到中東戰爭影響市場供給愈來愈吃幾緊，根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,940美元，較前一期上83美元，周漲4.5%；遠東到美東運價每FEU達2,717美元，較前一期上漲26美元，周漲1%。

遠東到歐洲運價每TEU達1,452美元，較前一期上漲32美元，周漲幅2.3%；遠東到地中海運價每TEU達2,360美元，較前一期上漲55美元，周漲2.4%。近洋線相對漲幅較小，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲1美元，漲幅0.21%。

分析師表示，船舶靠岸等待時間拉長，將降低港口裝卸效率，並逐漸對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果；若戰局持續下去，不排除航商將繞道好望角再進去東地中海，從埃及、土耳其這些國家搭配內陸運輸的方式因應。國內法人認為，長榮、陽明及萬海在這一波中東戰事變局中，有望再獲運價紅利。

萬海、陽明 、長榮將分別於3月10日起陸續公告去年財報，國內貨攬業龍頭台驊投控（2636）也將於3月11日舉行法說會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

陽明 萬海 長榮

相關新聞

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

在美以伊戰爭延續的背景下，投資者應該考量策略應對市場波動。泰北哥建議，面對不確定性，保持定期投資或轉向債券可能是穩妥之選。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

台股早盤重挫逾2000點，最低跌至31529.36點，市場情緒恐慌。國安基金阮清華表示，將持續關注市場動態，強調台灣AI產業基本面良好，呼籲投資人理性看待波動。

遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

隨著美伊衝突加劇，國際油價飆升至每桶91美元，投資人擔心股市可能重蹈歷史悲劇。標普500歷史上多次因油價暴漲出現重挫，而近期已跌約2%。部分投資人則視此回檔為布局良機，另有保守者擔心長期緩跌可能帶來風險。

崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

股市震盪投資人該如何進場？網友在PTT提到「定期定額，閒錢勿閒」的策略，強調資金閒置會錯失關鍵交易日，建議勿長期保留預備金等抄底。此帖引發熱烈討論，贏得不少支持，但對上帝視角抄底部分則有質疑。

伊朗否認封鎖荷姆茲海峽…中國真有施壓？網酸爆：自由進出只是炸彈會飛過去

伊朗官方否認有封鎖荷姆茲海峽的計畫，並表示如將關閉會正式宣布。

