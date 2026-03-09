亞洲到波斯灣運價周漲幅72% 貨櫃三雄揚帆 萬海上漲逾3%

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）6日出爐，一周大漲11.7%，其中，受到美伊戰爭開打，亞洲到波斯灣運價每TEU（20呎櫃）達2,287美元，周漲960美元，周漲幅72.34%。貨櫃三雄9日股價集體走強，萬海（2615）盤中上漲逾3%，陽明（2609）上漲近2%，長榮（2603）小漲。

四大航線都上漲，中東地區漲勢最兇，周漲幅超過7成，但呈現有行無市，因各家船公司考量到船舶及人員安全，就算港口沒有受影響，目前都不敢進港作業，預計先觀望一到二周才會評估新的策略，隨著船舶卡在中東海，市場缺船、缺櫃及塞港壓力重現。

受到中東戰爭影響市場供給愈來愈吃幾緊，根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,940美元，較前一期上83美元，周漲4.5%；遠東到美東運價每FEU達2,717美元，較前一期上漲26美元，周漲1%。

遠東到歐洲運價每TEU達1,452美元，較前一期上漲32美元，周漲幅2.3%；遠東到地中海運價每TEU達2,360美元，較前一期上漲55美元，周漲2.4%。近洋線相對漲幅較小，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲1美元，漲幅0.21%。

分析師表示，船舶靠岸等待時間拉長，將降低港口裝卸效率，並逐漸對遠洋線船舶周轉率產生外溢效果；若戰局持續下去，不排除航商將繞道好望角再進去東地中海，從埃及、土耳其這些國家搭配內陸運輸的方式因應。國內法人認為，長榮、陽明及萬海在這一波中東戰事變局中，有望再獲運價紅利。

萬海、陽明 、長榮將分別於3月10日起陸續公告去年財報，國內貨攬業龍頭台驊投控（2636）也將於3月11日舉行法說會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。