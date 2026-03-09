快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰血洗亞股！台股狂崩2070點、後市如何因應？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美伊戰爭影響市場信心及投資氣氛，截至上午11點半，台股9日一度大跌2070點、最低達31,529點。現階受戰爭情勢擴大與油價走勢牽動，油價何時回穩？法人指出，恐慌指數（VIX）為觀察指標，不過台股2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，並非中長期企業獲利基本面惡化。

美國總統川普上周五表示，除非伊朗無條件投降否則美伊不會達成協議，同時威脅打擊伊朗境內先前未列為目標的地區及人員，伊朗總統誓言絕不投降，中東緊張情勢再度衝擊投資情緒，引發原油飆漲、美股下跌，也影響今9日亞洲股市表現。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，過去一段時間以來台股、亞股漲幅相對強勢，因此近期震盪幅度更為有感，但目前下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，非基本面崩盤，若觀察恐慌指數（VIX），目前水準也尚低於去年四月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態。

面對中東戰事引發震盪，策略上，施政廷建議持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。

施政廷表示，台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情；儘管短線心理衝擊難免，但非企業獲利基本面惡化，預期2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，可運用突發事件引發的劇烈波動分批進場，中長期實質獲利成長仍為市場震盪提供支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

先進製程 伊朗 基本面

延伸閱讀

主動式台股商品 吸金

美伊開戰衝擊鈍化 內資將成台股穩盤關鍵

原油 ETF 中東戰事推升漲勢 期街口布蘭特正2、期元大 S&P 石油單周勁揚

台股震出史上第三大跌點 掩護性買權策略ETF可對沖市場的波動風險

相關新聞

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

在美以伊戰爭延續的背景下，投資者應該考量策略應對市場波動。泰北哥建議，面對不確定性，保持定期投資或轉向債券可能是穩妥之選。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

台股早盤重挫逾2000點，最低跌至31529.36點，市場情緒恐慌。國安基金阮清華表示，將持續關注市場動態，強調台灣AI產業基本面良好，呼籲投資人理性看待波動。

遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

隨著美伊衝突加劇，國際油價飆升至每桶91美元，投資人擔心股市可能重蹈歷史悲劇。標普500歷史上多次因油價暴漲出現重挫，而近期已跌約2%。部分投資人則視此回檔為布局良機，另有保守者擔心長期緩跌可能帶來風險。

崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

股市震盪投資人該如何進場？網友在PTT提到「定期定額，閒錢勿閒」的策略，強調資金閒置會錯失關鍵交易日，建議勿長期保留預備金等抄底。此帖引發熱烈討論，贏得不少支持，但對上帝視角抄底部分則有質疑。

伊朗否認封鎖荷姆茲海峽…中國真有施壓？網酸爆：自由進出只是炸彈會飛過去

伊朗官方否認有封鎖荷姆茲海峽的計畫，並表示如將關閉會正式宣布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。