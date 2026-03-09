NAND供需持續吃緊 法人大幅上修群聯供應鏈目標價

群聯（8299）受惠記憶體供不應求帶動報價狂飆，去年第4季賺超過2個股本，投顧法人看好，今年獲利可望強勁成長三倍以上，全年大賺近20個股本，上修目標價至2,400元，潛在上漲空間逾三成幅度。

大型本國投顧分析，群聯上一季營收227.9億元，季增26%，挾在手低價庫存充足，且NAND合約價上漲逾30%，毛利率季增11個百分點至41.9%，營業淨利33.3億元，每股盈餘22.2元，季增107%。

隨NAND供需維持吃緊，法人預期整體市場NAND第1季合約價將季增約90%，帶動群聯單季營收將季增62.6%達370.5億元，考量NAND上漲幅度超越同期間營收增幅及公司審慎調控出貨節奏，預期毛利率將季增10.5%達52.3%，EPS超過50元水準。

群聯法說強調，透過控制晶片與研發能力提供客戶加值服務，有助公司維持獲利能力，加上今年ESSD營收占比將大幅提升，成為最大營收來源，且CSP客戶為原廠優先供貨對象，有利維持一定貨源，看好NAND合約價逐季上漲，EPS有機會年增376.3%，換算約大賺近20個股本。

不過，法人提醒，2028年以前可提升投片的廠區僅有三星P4、Kioxia/Sandisk K2 與YMTC Fab2B/3，而三星P4與YMTC Fab3將優先生產DRAM，實際可用於NAND的投片彈性有限，預期NAND供不應求態勢將維持至2027年，貨源供應持續收緊，恐壓縮2027年獲利空間。