台股斷崖下殺它竟一度翻紅！群創奪輝達光通訊單 這零件比面板好賺

中東戰火引發油價飆漲，台股9日陷入斷崖式下殺，盤中一度重跌逾2000點。在一片血流成河中，面板龍頭群創（3481）憑藉打入輝達、Google光通訊供應鏈的利多消息，展現強大抗跌韌性，盤中突圍一度翻紅，成交量穩居全市場之冠。

市場最新傳出，群創已成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件代工大單。隨著輝達新世代Vera Rubin平台全面推動「以光代銅」，關鍵後段光纖分配盒（Shuffle Box）需求暴增，既有供應鏈產能難以負荷，訂單外溢至擁有龐大組裝場地的群創竹南廠。

業界分析，單個Shuffle Box單價高達6,000至8,000美元，利潤遠高於傳統面板與LCM模組組裝。群創不僅受惠於Google TPU進化的光通訊商機，其扇出型面板級封裝（FOPLP）技術更傳出打入SpaceX供應鏈，多角化布局邁入收割期。

董事長洪進揚自2018年掌舵以來，推動「突圍轉型」計畫已見成效。群創已從單純的面板廠蛻變為「大面積玻璃精細化處理方案商」。除了跨足光通訊與先進封裝，公司亦積極活化資產。市場傳出南科五廠將提早於5月關閉並出售，此舉不僅能節省上億元維運經費，售廠利得更可望支撐2026年全年獲利。

群創預計於10日通過去年財報，並在12日舉辦集團法說會，屆時關於南科廠出售進度、矽光子（CPO）轉投資效益，以及下半年光通訊事業的貢獻，都將成為市場法人的關注焦點。

儘管大盤遭空襲，面板雙虎卻相對抗壓。除了轉型題材支撐，面板本業在本季淡季竟「逆勢漲價」，穩住基本盤。群創9日盤初一度隨大盤跌破10日線、探至25.3元，但盤中逆勢突圍翻紅上漲，帶動友達（2409）跌幅收斂至約3.5%，表現優於多數電子權值股。在國安基金高度關注市場波動，不排除召開臨時委員會會議討論因應措施之際，群創憑藉「轉型實績」與「避險屬性」，已成為當前動盪盤勢中的多頭指標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。