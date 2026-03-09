美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

危機就是轉機

那天去牙醫看診，牙醫師跟我挺熟，之前也曾跟他討論過股市，於是，在看診前我便笑著問：這一波大跌，你有買嗎？他說：有小買一點，他認為美以伊戰爭，應該一時半刻解決不了，不急著進場。

然後開始幫我弄牙齒，開始了他與助理的對話，説至少打好幾年，看俄烏戰爭就知道了！我想說些話，奈何此時嘴裡含著東西（假牙做膜），不能講話，一直到醫師離開，我都沒機會開口。好吧！我就在這發表我的看法，這次的戰爭會打多久，這無法預測，也沒法斷定，短時間能打完。

有一個重點，像去年川普掀起關稅戰時，很多人（包括我）都認為完了，台灣加了這麼高關稅，又是以外貿為主的國家，美國長時間佔我們的前幾名出口國，2025年後是排第一，以我們現在與大陸的關係，也好不起來，美國又不准我們的半導體銷往大陸，4月開始大跌，造成恐慌，很多人那時害怕出掉很多股票，甚至於因為質押的原因，必續強迫賣掉部分持股，而慘遭損失，可是，經過一段時間後，大約40多天時間，股價又回到原點，然後一路向上，到35000點的高峰。

我沒辦法說，每次一定相同，但有些相同點可以留意，發動戰爭的是美國，川普的個性，若是沒把握，或者不可控，就會找理由縮手，以本次來看，一個世界級重要的轉運站被堵，是不是很嚴重，當然很嚴重，川普知不知道？他當然知道，別忘了他是瘋子，但不是傻子。所以，打多久，最後很可能又是川普說了算，會不會造成大家擔心的通膨？川普比你更在意。

那我們能怎麼做？你可以裝作不知道這件事，該吃吃該睡睡，繼續定期定額在原本就在買的股票，這種做法最穩當，但你可能不會虧錢，但也賺不多，因為這就是一般的做法，無力加碼，眼看機會流失！我常看到社群中，有人為了理念，爭得面紅耳赤，通常是市值型與股利型的論戰，但真正可以花時間多賺一點錢的時機，大部分的人，是無作為，或者很害怕，稍微買個幾張壯壯膽。

這數年來，我持股較多且經歷股市的高低潮，有一個領悟，如果還在牛市，只是一些因素影響時（像關稅戰，區域戰等），當有大跌時，計劃性有量的買進，在低谷過後，會有爆發性的結果。那萬一是在熊市，或者一路跌到熊市呢？一但跌入熊市，要反轉的時間會拉長，會讓人失去耐性，就立即定期定額扣，遠離股市及相關新聞，等到反轉為止，這個時間會比較久，可能一兩年或更久。

結論： 我們不必去猜測，這戰會打多久，我們只要了解自己要怎麼做就好！上次提到我自創的投資預判表格，這時就能運用，可以在低點，快速轉換債券至長期良好的股票或基金上，且能顯示資產配置的目前比例。

很多人沒計算前，都會以為自己的比例符合預期，結果計算顯示出來，通常相差甚遠，還有也能看出很多人，投資上太偏重在某一類標的，透過表格可以做修正，但前提是知道後，也要有修正的決心。最後，希望大家在股市向下時，能有一些因應之道，為自己的財富自由，提前鋪好正確之路。

◎感謝 泰北哥聊財經 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。