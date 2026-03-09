恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

根據

報導，受到美國、以色列與伊朗衝突升高，以及霍爾木茲海峽船隻通行受阻影響，國際油價持續飆升。台灣時間9日開盤後，美、布兩油迅速突破每桶100美元，盤中甚至一度衝破110美元。截至發稿，WTI原油期貨漲至每桶107.87美元，布倫特原油期貨報每桶108.24美元。

美國能源部長賴特表示，當前油價暴漲反映的是與伊朗戰爭有關的短期「恐慌溢價」，並強調目前世界並不缺乏石油或天然氣，真正的問題在於運輸與航運路線暫時受阻。他認為，這類干擾應該只是暫時現象，並直言「最壞的情況也不會超過幾周，絕不會是幾個月」。

報導也提到，供應中斷已推升美國汽油價格。依據美國汽車協會數據，過去一周全美普通汽油平均價格上漲近16%，來到每加侖約3.45美元。不過賴特仍表示，只要運輸恢復正常，汽油價格就有機會回落，甚至希望很快降到每加侖3美元以下。

部分網友認為，從供需角度來看，全球並非真的沒油，問題的確比較偏向運輸卡關，因此短期急漲未必會一路失控。「確實不缺，但前提是你要能運出來」、「沒事 忍一下就過去了」、「之後挺多回到一百而已了啦」、「股市就是這麼有趣」

但更多網友對官方說法並不埋單，認為「幾周」這種說法過於模糊，安撫效果有限，甚至質疑美方政策本身才是引爆市場不安的原因。「之前不是說最多90」、「幾周 繃繃繃」、「政客的話能信？」、「幾周股市已經跌爛了」、「安撫沒人理」、「市場也不缺錢啊 但都不在我的帳戶啊 低能總統選低能官員不意外」

