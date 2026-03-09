快訊

台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

聯合新聞網／ 綜合報導
台股受中東局勢影響早盤重挫逾2000點，國安基金急喊話強調台灣AI基本面穩健，引發PTT網友針對是否該進場護盤的熱烈討論。中央社
台股受中東局勢影響早盤重挫逾2000點，國安基金急喊話強調台灣AI基本面穩健，引發PTT網友針對是否該進場護盤的熱烈討論。中央社

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。

國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。

國安基金觀察，目前市場仍存在恐慌情緒，部分跌勢可能屬於不理性下挫。未來仍需觀察戰爭局勢、油價走勢以及荷姆茲海峽航運是否順利等關鍵因素。阮清華也再次強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

部分網友認為國安基金喊話代表政府正在密切觀察市場，甚至可能接近政策進場時機。「不過依照慣例國安喊話離底部不遠」、「國安基金在等炒底」、「慢慢進場了 讚」、「V起來了 喊話有用」

但也有不少投資人對喊話效果抱持懷疑態度，認為實際進場護盤才是關鍵，也有人質疑能源與戰爭問題才是市場核心。「還在佳 笑死」、「喊這種沒啥屁用的東西是幹嘛阿」、「為什麼不直接出來護盤」、「基本面好那你就抄阿」、「沒電怎麼 ai」、「翻譯：我還不會進場護護盤」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

恐慌溢價推升油價？美能源部長稱忍幾周就好…沒被安撫：政客的話能信嗎

國際油價因美國、以色列與伊朗衝突持續攀升，美國能源部長賴特稱這是短期「恐慌溢價」，運輸問題為主因，預期幾周內將恢復正常。

戰火炸盤記憶體卻有黑馬！廣穎逆勢漲停 黃仁勳一句話揭「缺貨行情」

中東戰火升溫引爆全球金融市場動盪，台股9日盤中一度重挫逾2000點、台積電（2330）一度下挫120元，記憶體族群也哀鴻遍野。然而在一片綠油油的盤勢中，記憶體模組廠廣穎（4973）逆勢飆上漲停，成為資金避風港。

遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

隨著美伊衝突加劇，國際油價飆升至每桶91美元，投資人擔心股市可能重蹈歷史悲劇。標普500歷史上多次因油價暴漲出現重挫，而近期已跌約2%。部分投資人則視此回檔為布局良機，另有保守者擔心長期緩跌可能帶來風險。

崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

股市震盪投資人該如何進場？網友在PTT提到「定期定額，閒錢勿閒」的策略，強調資金閒置會錯失關鍵交易日，建議勿長期保留預備金等抄底。此帖引發熱烈討論，贏得不少支持，但對上帝視角抄底部分則有質疑。

伊朗否認封鎖荷姆茲海峽…中國真有施壓？網酸爆：自由進出只是炸彈會飛過去

伊朗官方否認有封鎖荷姆茲海峽的計畫，並表示如將關閉會正式宣布。

