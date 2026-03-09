台股早盤重挫逾2000點！國安基金喊話AI基本面佳…網酸：沒電怎麼AI

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。

國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。

國安基金觀察，目前市場仍存在恐慌情緒，部分跌勢可能屬於不理性下挫。未來仍需觀察戰爭局勢、油價走勢以及荷姆茲海峽航運是否順利等關鍵因素。阮清華也再次強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

部分網友認為國安基金喊話代表政府正在密切觀察市場，甚至可能接近政策進場時機。「不過依照慣例國安喊話離底部不遠」、「國安基金在等炒底」、「慢慢進場了 讚」、「V起來了 喊話有用」

但也有不少投資人對喊話效果抱持懷疑態度，認為實際進場護盤才是關鍵，也有人質疑能源與戰爭問題才是市場核心。「還在佳 笑死」、「喊這種沒啥屁用的東西是幹嘛阿」、「為什麼不直接出來護盤」、「基本面好那你就抄阿」、「沒電怎麼 ai」、「翻譯：我還不會進場護護盤」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。