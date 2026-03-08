遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

美伊軍事衝突升高後，油價急漲成為市場最新焦點。原文提到，目前國際油價已升至每桶約91美元，本週累計漲幅超過35%，還有卡達能源部長預估，原油價格未來兩到三週內可能衝上150美元。消息一出，也讓投資人開始擔心，美股是否會重演過去石油危機時的重挫情況。

報導指出，油價飆升已讓市場重新擔心通膨升溫與股市回檔風險。美股三大指數上週同步走弱，道瓊週跌約3%，標普500下跌約2%，那斯達克下跌約1.2%。文章也回顧歷史，指出1990年伊拉克入侵科威特後，標普500三週內跌約13%；1973年OPEC石油禁運時，標普500不到兩個月跌17%，接下來11.5個月更累計重挫約44%。

不過原文也提醒，若把時間拉長來看，重大地緣政治事件發生一年後，標普500上漲機率約為65%，而且熊市平均持續約286天，牛市平均可持續1011天，顯示即使短線劇烈震盪，長期投資人仍可能等到新的布局機會。

不少網友看完後，反而把這類下跌視為機會，認為市場每次回檔後最終還是會漲回來。像是「但每次下跌完 總會漲回去又創高 這樣看來是好事」、「抄底抄起來」、「1年內刪APP不看盤」、「上班時間，我看大家都在炒股，汽油漲價，我們抄底腳踏車，摩托車」、「去年川普關稅也在熊來了 結果呢」、「抄底等賺錢」。也有網友開始往避險方向想，像是「買石油ETF 避險，好像可以」、「不過買石油ETF 好像仍有避險效果」，顯示部分投資人已把焦點放到資產配置，而不只是單純猜漲跌。

但另一派網友明顯更保守，認為真正可怕的不一定是急跌，而是長時間看不到盡頭的修正。像是「低部在哪你知道嗎 盤個好幾年都有可能」、「緩跌真的最傷，會殺死市場」、「看不到盡頭的緩跌最可怕」、「這種新聞出來 散戶基本操場都是貸款歐印」、「一直吹油價100 買很多喔 XD」、「結果歷史從不重蹈覆轍」。也有人質疑這次情境和過去石油危機未必完全一樣，例如「現代市場能源和以前主要靠石油差距挺大的」、「笑死 石油生產 消費 等市場都不一樣」、「150當頁岩油商吃素的?」，認為直接拿1970年代或1990年的經驗套用到現在，未必能精準反映當前市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。