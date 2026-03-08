聽新聞
0:00 / 0:00

崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT熱議股市震盪投入策略，原PO推崇定期定額且資金勿閒置，卻因「精準抄底仍輸定期定額」一說引發網友針對邏輯與市場盲點的激烈論戰。記者曾學仁／攝影
PTT熱議股市震盪投入策略，原PO推崇定期定額且資金勿閒置，卻因「精準抄底仍輸定期定額」一說引發網友針對邏輯與市場盲點的激烈論戰。記者曾學仁／攝影

股市震盪期間，投資人最常糾結的問題之一，就是手上資金到底該一次投入、慢慢買，還是保留預備金等大跌再加碼。PTT股板近日就有網友發文，直接拋出結論「定期定額，閒錢勿閒」，並從定期定額、All in、預備金抄底三種策略切入，掀起大量討論。

原PO整理多個觀點指出，若以0050長期數據來看，等待抄底未必會贏過定期定額，關鍵原因就在於資金閒置時間太長，容易錯過市場上漲時最關鍵的交易日。他也引用「0.5% 的關鍵交易日，決定 80% 的總報酬率」的說法，認為投資人若一直等低點，反而可能錯失報酬。

至於All in，他認為數學上期望值雖然較高，但實務上非常吃投入時機，也更考驗心理承受度。若因為害怕買在高點，反而拖到遲遲不進場，那就會從原本理論上的最佳解，變成現實中最難執行的策略。至於預備金抄底，他則傾向不建議長期保留太多閒錢等待。

不少網友看完後相當認同，認為這篇把很多人卡住的投資心魔講得很清楚，像是「用心推 簡單的道理 大家都知道 但做到的人不多」、「這篇蠻精闢的」、「總之，不管定期定額或全丟，總之就是丟市場讓他滾」、「推，我已經發財了，但是沒人願意跟我一起發財。」、「感謝分享。」也有留言補充，定期定額或長期投入的核心，其實就是別讓自己長期空手，例如「我只有一個結論：資金不要長期閒置」、「大盤長投依照景氣燈號加減碼 跌到月k月線下天天買 穩穩賺不好嗎」、「隨時買。隨便買。不要賣」。

但也有不少人對文中的部分論述提出質疑，尤其是「有上帝視角抄底，績效還是輸定期定額」這段，最常被拿出來討論。像是「我有上帝視角知道底部 就直接開槓了 怎可能輸」、「即便給你上帝視角，可以精準知道底部，進而抄底，績效還是輸定期定額。....這作者數學有問題，不要再看了」、「精準抄底怎麼可能輸定期定額 回去重看」。另外，也有人認為這篇比較適用於市值型ETF長期投資，不一定能直接套用在所有市場情境上，例如「這篇文章有盲點，沒跟你說都是最高點進去會怎樣」、「買錯國家就很可悲 誰知道現在開始台灣是怎麼走呢」、「這方法比較適合一般普通人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50

延伸閱讀

AI泡沫破裂台股恐陷腰斬危機？鄉民不買單：先擔心缺電吧

伊朗否認封鎖荷姆茲海峽…中國真有施壓？網酸爆：自由進出只是炸彈會飛過去

0050換股「5進5出」指數調整！Ffaarr解析為何0051反而能坐收漁翁之利

009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

相關新聞

遇油價暴漲亂流！標普500歷史重挫數據曝光…網驚：緩跌最可怕

隨著美伊衝突加劇，國際油價飆升至每桶91美元，投資人擔心股市可能重蹈歷史悲劇。標普500歷史上多次因油價暴漲出現重挫，而近期已跌約2%。部分投資人則視此回檔為布局良機，另有保守者擔心長期緩跌可能帶來風險。

崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

股市震盪投資人該如何進場？網友在PTT提到「定期定額，閒錢勿閒」的策略，強調資金閒置會錯失關鍵交易日，建議勿長期保留預備金等抄底。此帖引發熱烈討論，贏得不少支持，但對上帝視角抄底部分則有質疑。

伊朗否認封鎖荷姆茲海峽…中國真有施壓？網酸爆：自由進出只是炸彈會飛過去

在美以聯手襲擊伊朗後，市場最關注的焦點之一，就是荷姆茲海峽是否真的會被封鎖。最新路透報導指出，伊朗官方連番否認有立即封鎖計畫，還傳出中國因能源運輸考量，要求伊朗確保海峽暢通。消息一出，也讓PTT股板掀

AI泡沫破裂台股恐陷腰斬危機？鄉民不買單：先擔心缺電吧

一篇關於「AI泡沫破裂、台股恐陷腰斬危機」的PTT長文引發熱議，網友對內容真實性和來源質疑聲四起。雖然部分人認同市場風險需警惕，但也有人視悲觀論調為入市機會。討論焦點已從台股走勢轉向文章的可信度。

美股重挫拖累台股！網憂這周跌破28000：空頭大屠殺剛開始

美股重挫拖累台股，市場情緒轉冷，台股周一可能回測32828點。網友分為兩派，部分認為反彈機會到來，而另一派則預測空頭大屠殺才剛開始，擔心進一步下跌。外資動向及中東戰事成為關鍵觀察焦點。

國際半導體材料廠展望樂觀 法人看好四家台廠營運續旺

RS Technologies、Air Liquide、信越化學等國際半導體材料廠近日發布最新財報及未來展望，釋出AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長利多訊息，法人看好，昇陽半導體（8028）、中砂（1560）、台特化（4772）、崇越（5434）等營運可望同步水漲船高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。