崩崩崩！遇股災怎買最賺？等低點進場反而賺更少…網點投資心魔：上帝視角也沒用

股市震盪期間，投資人最常糾結的問題之一，就是手上資金到底該一次投入、慢慢買，還是保留預備金等大跌再加碼。PTT股板近日就有網友發文，直接拋出結論「定期定額，閒錢勿閒」，並從定期定額、All in、預備金抄底三種策略切入，掀起大量討論。

原PO整理多個觀點指出，若以0050長期數據來看，等待抄底未必會贏過定期定額，關鍵原因就在於資金閒置時間太長，容易錯過市場上漲時最關鍵的交易日。他也引用「0.5% 的關鍵交易日，決定 80% 的總報酬率」的說法，認為投資人若一直等低點，反而可能錯失報酬。

至於All in，他認為數學上期望值雖然較高，但實務上非常吃投入時機，也更考驗心理承受度。若因為害怕買在高點，反而拖到遲遲不進場，那就會從原本理論上的最佳解，變成現實中最難執行的策略。至於預備金抄底，他則傾向不建議長期保留太多閒錢等待。

不少網友看完後相當認同，認為這篇把很多人卡住的投資心魔講得很清楚，像是「用心推 簡單的道理 大家都知道 但做到的人不多」、「這篇蠻精闢的」、「總之，不管定期定額或全丟，總之就是丟市場讓他滾」、「推，我已經發財了，但是沒人願意跟我一起發財。」、「感謝分享。」也有留言補充，定期定額或長期投入的核心，其實就是別讓自己長期空手，例如「我只有一個結論：資金不要長期閒置」、「大盤長投依照景氣燈號加減碼 跌到月k月線下天天買 穩穩賺不好嗎」、「隨時買。隨便買。不要賣」。

但也有不少人對文中的部分論述提出質疑，尤其是「有上帝視角抄底，績效還是輸定期定額」這段，最常被拿出來討論。像是「我有上帝視角知道底部 就直接開槓了 怎可能輸」、「即便給你上帝視角，可以精準知道底部，進而抄底，績效還是輸定期定額。....這作者數學有問題，不要再看了」、「精準抄底怎麼可能輸定期定額 回去重看」。另外，也有人認為這篇比較適用於市值型ETF長期投資，不一定能直接套用在所有市場情境上，例如「這篇文章有盲點，沒跟你說都是最高點進去會怎樣」、「買錯國家就很可悲 誰知道現在開始台灣是怎麼走呢」、「這方法比較適合一般普通人」。

