伊朗否認封鎖荷姆茲海峽…中國真有施壓？網酸爆：自由進出只是炸彈會飛過去

在美以聯手襲擊伊朗後，市場最關注的焦點之一，就是荷姆茲海峽是否真的會被封鎖。最新路透報導指出，伊朗官方連番否認有立即封鎖計畫，還傳出中國因能源運輸考量，要求伊朗確保海峽暢通。消息一出，也讓PTT股板掀起熱烈討論。

原文指出，伊朗國家電視台引述軍方消息稱，「荷姆茲海峽仍然開放，但任何屬於美國或以色列的船隻都將成為目標」。伊斯蘭革命衛隊高級軍官也表示，「我們被一些人指責關閉海峽，但事實上伊朗並沒有關閉這條海峽。」

此外，伊朗外交部副部長哈提卜札德也說，「如果伊朗決定關閉海峽，將會正式宣布。」重申目前並未封鎖荷姆茲海峽，也沒有立即採取這項措施的計畫。由於中國高度仰賴這條海運能源通道，外媒也提到，在封鎖傳聞升高後，傳出有中國官員向伊朗高層施壓，希望確保航道暢通。

對於伊朗官方否認封鎖，不少網友解讀為情勢未必走到最壞一步，也有人認為中國確實可能在背後發揮影響力。像是「看來看去還是中國最給力」、「中國果然是最愛好和平的國家了」、「中國才是這次止戰人」、「是不是該感謝中國」、「沒封鎖台股真的會噴爛」。也有一派認為，伊朗現在更像是在保留談判空間，「伊朗現在就是要爭取更多談判的籌碼」、「中國自己受不了 戦事結束了 反攻」，整體氣氛偏向把「未正式封鎖」視為一個相對正面的訊號。

但另一邊更多網友並不買單，認為口頭上說沒封鎖，不代表實際通行風險消失。有人直言「自由進出 自由轟炸」、「可以過 只是有可能被炸」、「沒封鎖 只是炸彈會飛過去」、「沒有封鎖 只是會炸你」、「沒有封鎖，只是你們不敢走（？）」。也有不少人把焦點放在伊朗內部權力分裂，質疑到底該聽政府還是革命衛隊，「伊郎政府沒封鎖 封鎖的是革命衛隊」、「伊朗政府跟革命衛隊雙頭馬車」、「現在到底要聽伊朗政府的還是聽革命衛隊的」、「我就問現在伊朗誰說的算」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。