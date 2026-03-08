AI泡沫破裂台股恐陷腰斬危機？鄉民不買單：先擔心缺電吧

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT流傳看衰AI與台股面臨腰斬危機的長文，卻引發網友質疑真實性，多數人認為是危言聳聽或將其視為逢低買進的另類訊號。記者許正宏／攝影
PTT股板近日出現一篇以「AI泡沫破裂、台股恐陷腰斬危機」為題的長文，內容把美股、AI建廠、油價、天然氣與台灣供電風險全綁在一起，直指台股恐面臨極端修正。不過文章一出，市場並未一面倒買單，反而先掀起一波對內容真實性與消息來源的激烈質疑。

這篇文章主張，美國AI擴建計畫受阻，加上中東戰事推升油價、美國就業數據走弱，恐讓AI硬體擴張泡沫破裂，進一步衝擊台灣AI供應鏈與台股表現。文中還提到天然氣存量、電力供應與台灣產線風險，並以「腰斬」形容最壞情況。

但由於原文分類是「心得」，且不少敘述帶有強烈推論色彩，因此很快引來大批網友檢視內容，整串討論焦點也從「台股會不會崩」轉向「這篇到底靠不靠譜」。

有些網友雖不完全認同文中結論，但也認為市場風險確實不能輕忽，像是「台灣比起AI泡沫 先擔心電力不足吧笑死」、「沒電，沒有生產.不只腰斬.」、「AI相關股已經預支很多紅利，現在戰爭加上資金開始打問號是小心一點比較好」、「泡沫在質疑聲中愈吹愈大」。也有人乾脆把這類悲觀論調視為另類訊號，像是「腰斬就是買」、「快崩 我要撿便宜」、「拜託快腰斬 借錢借滿歐印」、「28000歐印」，反映部分投資人仍把大跌視為進場機會。

但更多留言直接質疑文章內容本身，認為不只危言聳聽，連出處都講不清楚。像是「鬼故事寫得太恐怖 反而不寫實 重寫吧」、「太唬爛 AI還沒發展 就泡沫」、「這哪家的新聞？」、「根本查不到這新聞，這你用AI寫的吧」、「CNBC都出來澄清了 笑鼠」、「這篇太危言聳聽了= = 標準的搏眼球拼點閱率文章」。還有不少人認為，股板最近本來就充滿看跌說跌的情緒性文字，因此不該把這類文章當成投資依據，例如「看跌說跌的新聞」、「看跌說跌幼稚園也會」、「漲時一堆利多消息，跌時就一堆利空消息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

