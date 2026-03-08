快訊

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？意圖難推定

聽新聞
0:00 / 0:00

美股重挫拖累台股！網憂這周跌破28000：空頭大屠殺剛開始

聯合新聞網／ 綜合報導
中東局勢與美股重挫衝擊台股表現，引發PTT網友多空論戰，一派看好逢低買進撿便宜，另一派則擔憂大跌急殺才剛開始。中央社
中東局勢與美股重挫衝擊台股表現，引發PTT網友多空論戰，一派看好逢低買進撿便宜，另一派則擔憂大跌急殺才剛開始。中央社

中東戰事升溫，美股上周五重挫，台指期夜盤也大跌1030點，讓台股周一開盤前氣氛明顯轉冷。原文指出，台股本周一將回測月線約33250點，市場也緊盯3月4日盤中低點32828點能否守住。

報導提到，美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動後，油價再度攀高，加上美國就業數據不佳、失業率增加，拖累美股三大指數全面走低，費半重挫4%，台積電ADR跌4.23%，NVIDIA跌約3%，AMD跌3.5%，美光更重挫6.7%。台股上周也已回檔1814點，外資單周賣超3170.43億元，自營商減碼867.89億元，戰爭與地緣政治風險成為短線最大干擾。

此外，本周還有上市櫃公司2月營收全數出爐，以及多家公司法說會登場，市場也同步關注3月19日FOMC利率決策前的風向變化。

不少網友對周一盤勢並不悲觀，反而把震盪視為進場或加碼機會，認為美股與台積電ADR回檔後，台股可能出現便宜買點，留言像是「All in 送分題」、「美股TSM-4%想撿便宜台積的機會來囉」、「又可以撿鑽石了」、「台股明天特價」、「跌就是撿」、「分批慢慢撿」、「定期定額千萬不要停，會怕去看書」等。也有一派認為，戰爭雖然短線干擾市場，但終究會結束，拉回反而是布局時點，直言「28000開始接 戰爭總會結束」、「這種新聞都是嚇你的」、「開低走高哪次不是這樣」。

不過，另一邊的市場情緒明顯偏向保守甚至悲觀，部分網友認為這波修正恐怕還沒結束，甚至可能進一步擴大，像是「崩到多蛙叫媽」、「期待看到開盤直接-2000 收跌停 兩天直接28000」、「這週五天一定跌破2萬8 不要不信」、「空頭大屠殺 這只是剛開始」、「只能說滿倉的可能最近會睡得很不好了」。也有人提醒，目前市場真正要看的還是外資動向與中東戰事變化，相關留言包括「外資跑很久了」、「怕的是外資繼續倒 到時候就不知道撿的是不是底了」、「唯一指標：戰爭消息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 以色列 台股 外資 NVIDIA AMD 美光

延伸閱讀

台積電 ADR 暴跌4.2% 台指期夜盤狂跌1,030點 台股打33K保衛戰

0050換股「5進5出」指數調整！Ffaarr解析為何0051反而能坐收漁翁之利

009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

0050抱16年沒賣過這次該先跑？網搖頭：大跌才是加碼好時機

相關新聞

AI泡沫破裂台股恐陷腰斬危機？鄉民不買單：先擔心缺電吧

一篇關於「AI泡沫破裂、台股恐陷腰斬危機」的PTT長文引發熱議，網友對內容真實性和來源質疑聲四起。雖然部分人認同市場風險需警惕，但也有人視悲觀論調為入市機會。討論焦點已從台股走勢轉向文章的可信度。

美股重挫拖累台股！網憂這周跌破28000：空頭大屠殺剛開始

美股重挫拖累台股，市場情緒轉冷，台股周一可能回測32828點。網友分為兩派，部分認為反彈機會到來，而另一派則預測空頭大屠殺才剛開始，擔心進一步下跌。外資動向及中東戰事成為關鍵觀察焦點。

國際半導體材料廠展望樂觀 法人看好四家台廠營運續旺

RS Technologies、Air Liquide、信越化學等國際半導體材料廠近日發布最新財報及未來展望，釋出AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長利多訊息，法人看好，昇陽半導體（8028）、中砂（1560）、台特化（4772）、崇越（5434）等營運可望同步水漲船高。

黃仁勳喊需求「比非常高還要高」 網酸畫大餅：股價不買單

輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳在摩根士丹利TMT大會稱，市場需求已從「非常高」升至「比非常高還要高」，並否認外界熱傳的投資OpenAI1000億美元計畫。PTT股板網友多聚焦兩點：一是「需求更高」是否只是話術，二是「不投OpenAI」是否暗示AI題材降溫或利多出盡。

傳中東衝突恐打滿100天？網酸「逼習近平上桌」憂股市再度震盪

美方評估中東戰事可能延長至100天，引發市場關注戰事是否升級或拖長。該消息引起股民熱議，討論焦點集中在戰爭時程不斷延長、能源供應與航運安全風險，以及可能對全球市場與台股造成的衝擊。

八方雲集（2753）中午爆量…中華隊首戰吞敗「鍋貼梗」再現？ 股民笑喊WBC概念股

中午時段，餐飲股八方雲集在台股成交量激增，引發股民熱議。討論中，許多人將事件與中華隊的「鍋貼梗」連結，調侃其為「WBC概念股」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。