美股重挫拖累台股！網憂這周跌破28000：空頭大屠殺剛開始

中東戰事升溫，美股上周五重挫，台指期夜盤也大跌1030點，讓台股周一開盤前氣氛明顯轉冷。原文指出，台股本周一將回測月線約33250點，市場也緊盯3月4日盤中低點32828點能否守住。

報導提到，美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動後，油價再度攀高，加上美國就業數據不佳、失業率增加，拖累美股三大指數全面走低，費半重挫4%，台積電ADR跌4.23%，NVIDIA跌約3%，AMD跌3.5%，美光更重挫6.7%。台股上周也已回檔1814點，外資單周賣超3170.43億元，自營商減碼867.89億元，戰爭與地緣政治風險成為短線最大干擾。

此外，本周還有上市櫃公司2月營收全數出爐，以及多家公司法說會登場，市場也同步關注3月19日FOMC利率決策前的風向變化。

不少網友對周一盤勢並不悲觀，反而把震盪視為進場或加碼機會，認為美股與台積電ADR回檔後，台股可能出現便宜買點，留言像是「All in 送分題」、「美股TSM-4%想撿便宜台積的機會來囉」、「又可以撿鑽石了」、「台股明天特價」、「跌就是撿」、「分批慢慢撿」、「定期定額千萬不要停，會怕去看書」等。也有一派認為，戰爭雖然短線干擾市場，但終究會結束，拉回反而是布局時點，直言「28000開始接 戰爭總會結束」、「這種新聞都是嚇你的」、「開低走高哪次不是這樣」。

不過，另一邊的市場情緒明顯偏向保守甚至悲觀，部分網友認為這波修正恐怕還沒結束，甚至可能進一步擴大，像是「崩到多蛙叫媽」、「期待看到開盤直接-2000 收跌停 兩天直接28000」、「這週五天一定跌破2萬8 不要不信」、「空頭大屠殺 這只是剛開始」、「只能說滿倉的可能最近會睡得很不好了」。也有人提醒，目前市場真正要看的還是外資動向與中東戰事變化，相關留言包括「外資跑很久了」、「怕的是外資繼續倒 到時候就不知道撿的是不是底了」、「唯一指標：戰爭消息」。

