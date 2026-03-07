快訊

國際半導體材料廠展望樂觀 法人看好四家台廠營運續旺

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
國際半導體材料廠展望樂觀，法人看好四家台廠營運續旺。示意圖/路透
RS Technologies、Air Liquide、信越化學等國際半導體材料廠近日發布最新財報及未來展望，釋出AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長利多訊息，法人看好，昇陽半導體（8028）、中砂（1560）、台特化（4772）、崇越（5434）等營運可望同步水漲船高。

大型金控旗下投顧法人指出，綜觀各國際半導體材料廠看法，AI需求強勁仍是相關供應鏈營運動能主旋律，呼應台廠對於整體產業看法，製程演進帶動材料價值密度上升，各供應鏈亦持續擴張產能以因應晶圓廠客戶需求。

法人表示，持續看好在先進製程具以獨占或寡占地位的材料商，N3製程維持高 產能利用率，且預期N2製程產能將於第2季才會出現較明顯成長空間，相關供應鏈都可共同受惠。

日本RS Technologies去年拜日本與海外再生晶圓需求同步走強，推升營收與獲利再創新高，為因應更強需求，日本廠7號廠重啟時程提前至2026年。

台廠方面，再生晶圓龍頭廠商昇陽半導體維持強勁產能擴張計畫，2025年月產能已達85萬片，規畫2026年月產能將進一步擴充達120 萬片，至於中砂再生晶圓產能將於今年第2季底或第3季從33萬片提升至40 萬片。

法人指出，從海外氣體大廠Air Liquide中期布局來看，於諸多國家持續擴充半導體相關產能與長約供應，且12個月投資專案中逾40%來自電子業務，反映公司對半導體供應鏈需求延續的高度信心。

以台廠來看，台特化自N3製程市占率開始提升，至N2製程成為主要供應商，法人預期未來將隨N3維持高產能利用率，及N2產能持續成長共同受惠。

信越化學除先進製程相關材料需求續強外，個人電腦及智慧手機等傳統領域市場已經觸底，矽晶圓持續維持復甦狀態，並持續提升擴大光阻劑產品供應能力，台廠崇越身為信越化學代理商，未來可望受惠先進製程產能持續開出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

