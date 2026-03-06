聯強營收／2月年增5.7%、創同期新高 半導體、商用加值業務動能強

中東局勢升溫帶動油輪運價走高，但台股油輪公司新興(2605)股價卻逆勢重挫，引發PTT股板討論。有網友發文表示，在中東戰爭影響下航運報價持續上升，擁有VLCC大型油輪的新興(2605)理應受惠，但當天股價卻一度逼近跌停、尾盤仍是航運股中跌幅最重，讓他直呼「這個我真的看不懂」，貼文也引發不少股民熱議。

2026-03-05 11:13