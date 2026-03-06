快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

聯強營收／2月年增5.7%、創同期新高 半導體、商用加值業務動能強

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）6日公告2026年2月合併營收297.17億元，月減26.98%、但年增5.7%，創歷年同期新高；累計聯強今年前兩個月營收達703.35億元，年增22.47%。聯強表示，半導體與商用加值業務需求持續成長，帶動整體營運動能穩健提升。

從累計營收結構來看，聯強四大業務均呈現成長。其中半導體業務年增34%，為同期次高紀錄；商用加值業務年增23%，改寫同期新高。此外，資訊消費業務年增12%、通訊業務年增3%，帶動整體營收規模持續擴大。

以2月單月表現觀察，半導體業務營收125億元，年成長15%，為歷年同期次高水準。商用加值業務營收89億元，年增10%，並已連續三個月刷新歷史新高。資訊消費與通訊業務則受到季節性因素影響，聯強指出，2月工作天數較去年同期減少三成，加上手機供貨偏緊，使得資訊消費業務年減6%、通訊業務年減19%。

區域市場方面，台灣、中國大陸與香港因農曆春節長假影響較為顯著，2月營收較去年同期下滑7%至12%。不過部分海外市場仍維持成長動能，其中印尼市場營收年增14%，並已連續六個月刷新歷史新高；紐澳市場年增16%，創歷年同期次高。

展望後市，聯強表示，半導體與商用加值業務需求仍維持穩定成長趨勢，將持續扮演公司主要營運動能。隨著工作天數恢復正常以及供應鏈逐步改善，資訊消費與通訊業務表現亦有望逐步回穩，整體營運可望維持穩健發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 聯強 營收

延伸閱讀

樺漢營收／2月108億元、年增3.26% 創歷史同期新高

旺宏營收／2月30.3億元年月雙增 前二月年增55.6%

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

英業達2月合併營收月減17％ 衝伺服器業務

相關新聞

傳中東衝突恐打滿100天？網酸「逼習近平上桌」憂股市再度震盪

美方評估中東戰事可能延長至100天，引發市場關注戰事是否升級或拖長。該消息引起股民熱議，討論焦點集中在戰爭時程不斷延長、能源供應與航運安全風險，以及可能對全球市場與台股造成的衝擊。

中東局勢震台股 T-Glass短缺、CoWoS滿載 帶動「買硬不買軟」

受中東局勢升溫影響，台股這波跌勢最慘時一度失守月線3萬3105點，短線波動劇烈。野村投信表示，儘管指數隨戰事訊息震盪，台股相對強勢格局未改，在評價面消化之際，資金焦點轉向網通與高速光通訊供應鏈，反映AI資料中心升級帶來的實質需求擴張。

黃仁勳喊需求「比非常高還要高」 網酸畫大餅：股價不買單

輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳在摩根士丹利TMT大會稱，市場需求已從「非常高」升至「比非常高還要高」，並否認外界熱傳的投資OpenAI1000億美元計畫。PTT股板網友多聚焦兩點：一是「需求更高」是否只是話術，二是「不投OpenAI」是否暗示AI題材降溫或利多出盡。

八方雲集（2753）中午爆量…中華隊首戰吞敗「鍋貼梗」再現？ 股民笑喊WBC概念股

中午時段，餐飲股八方雲集在台股成交量激增，引發股民熱議。討論中，許多人將事件與中華隊的「鍋貼梗」連結，調侃其為「WBC概念股」。

大盤恐還有6000點下跌空間！郭哲榮示警美伊衝突未解…反彈是誘多？

台股震盪劇烈，分析師郭哲榮警告美伊衝突未解，或有6000點下跌空間。近期反彈未必堅實，市場充滿不確定性，建議投資人謹慎進場。

油輪運價飆漲⋯新興股價卻重挫！網猜主力洗盤：震盪後會漲

中東局勢升溫帶動油輪運價走高，但台股油輪公司新興(2605)股價卻逆勢重挫，引發PTT股板討論。有網友發文表示，在中東戰爭影響下航運報價持續上升，擁有VLCC大型油輪的新興(2605)理應受惠，但當天股價卻一度逼近跌停、尾盤仍是航運股中跌幅最重，讓他直呼「這個我真的看不懂」，貼文也引發不少股民熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。