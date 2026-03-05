聽新聞
0:00 / 0:00
大亞財報／2025年全年 EPS 1.65元 稅後純益12.9億元
大亞（1609）5日公告，2025年稅後純益12.9億元，年減19.83％，每股稅後純益（EPS）1.65元。另，大亞將於5月22日召開股東會。
大亞表示，電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁，訂單維持滿檔，其中台電訂單不少，惟漆包線事業受到關稅影響依然不景氣。
不過，漆包線事業上，大亞以研發的「超導熱銅包鋁線」打入無人機、低軌衛星供應鏈，已經是國家隊的一員。大亞表示，台灣無人機業者也幾乎都是大亞的客戶，目前已經陸續出貨，毛利相對比一般的漆包線好，不過由於無人機使用到的漆包線不是太多，對營收貢獻有限。
綠能事業方面，大亞綠能目前旗下已經有74座太陽能電廠。大亞表示，現階段綠能較容易受到外界影響，但未來獲利穩定性相對高，惟很難預估獲利時間點，包括售電、太陽能發電、儲能電廠持續開發中，目前占合併營收數字或許不會很大，但預期在陸續開發後，占集團獲利的比重會愈來愈高。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。