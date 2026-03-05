快訊

大亞財報／2025年全年 EPS 1.65元 稅後純益12.9億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大亞（1609）5日公告，2025年稅後純益12.9億元，年減19.83％，每股稅後純益（EPS）1.65元。另，大亞將於5月22日召開股東會。

大亞表示，電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁，訂單維持滿檔，其中台電訂單不少，惟漆包線事業受到關稅影響依然不景氣。

不過，漆包線事業上，大亞以研發的「超導熱銅包鋁線」打入無人機、低軌衛星供應鏈，已經是國家隊的一員。大亞表示，台灣無人機業者也幾乎都是大亞的客戶，目前已經陸續出貨，毛利相對比一般的漆包線好，不過由於無人機使用到的漆包線不是太多，對營收貢獻有限。

綠能事業方面，大亞綠能目前旗下已經有74座太陽能電廠。大亞表示，現階段綠能較容易受到外界影響，但未來獲利穩定性相對高，惟很難預估獲利時間點，包括售電、太陽能發電、儲能電廠持續開發中，目前占合併營收數字或許不會很大，但預期在陸續開發後，占集團獲利的比重會愈來愈高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

低軌衛星 國家隊 太陽能電廠

相關新聞

八方雲集（2753）中午爆量…中華隊首戰吞敗「鍋貼梗」再現？ 股民笑喊WBC概念股

中午時段，餐飲股八方雲集在台股成交量激增，引發股民熱議。討論中，許多人將事件與中華隊的「鍋貼梗」連結，調侃其為「WBC概念股」。

大盤恐還有6000點下跌空間！郭哲榮示警美伊衝突未解…反彈是誘多？

台股震盪劇烈，分析師郭哲榮警告美伊衝突未解，或有6000點下跌空間。近期反彈未必堅實，市場充滿不確定性，建議投資人謹慎進場。

大亞財報／2025年全年 EPS 1.65元 稅後純益12.9億元

大亞（1609）5日公告，2025年稅後純益12.9億元，年減19.83％，每股稅後純益（EPS）1.65元。另，大亞將於5月22日召開股東會。

油輪運價飆漲⋯新興股價卻重挫！網猜主力洗盤：震盪後會漲

中東局勢升溫帶動油輪運價走高，但台股油輪公司新興(2605)股價卻逆勢重挫，引發PTT股板討論。有網友發文表示，在中東戰爭影響下航運報價持續上升，擁有VLCC大型油輪的新興(2605)理應受惠，但當天股價卻一度逼近跌停、尾盤仍是航運股中跌幅最重，讓他直呼「這個我真的看不懂」，貼文也引發不少股民熱議。

韓國擬啟動護盤計畫！他看好「市場回穩」：短期行情反彈

韓國政府近日表示正密切關注股市動向，若有需要將啟動規模達100萬億韓元的市場穩定計畫，引發PTT股板網友討論。有網友轉貼消息並樂觀表示「這次穩了，各國政府都要來護盤了」，甚至預測市場可能反彈「明天回到35000」，相關說法也讓不少網友熱議政府護盤是否真的能挽救近期動盪的股市。

台股重挫千點⋯國安基金準備進場？網酸「高點護盤笑死人」：僅正常回調

台股3月4日受美伊衝突惡化等利空衝擊，盤中一度重挫逾千點，媒體報導國安基金不排除加開臨時會，消息被轉貼至PTT後引發熱議。原PO指出當天跌勢沉重，且日股、韓股也同步跳水，認為市場再忍一下「國安基金就快要來救火了」，討論焦點也集中在政府是否會提前介入、以及國安基金是否真會出手。

