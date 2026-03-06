快訊

傳中東衝突恐打滿100天？網酸「逼習近平上桌」憂股市再度震盪

聯合新聞網／ 綜合報導
美方評估中東戰事可能延長至100天，引發市場對能源供應及航運安全的擔憂。圖為美國總統川普(歐新社) 歐洲新聞圖片社
美方評估中東戰事可能延長至100天，引發市場對能源供應及航運安全的擔憂。圖為美國總統川普(歐新社) 歐洲新聞圖片社

美方評估中東戰事可能延長至100天，引發市場關注戰事是否升級或拖長。該消息引起股民熱議，討論焦點集中在戰爭時程不斷延長、能源供應與航運安全風險，以及可能對全球市場與台股造成的衝擊。

根據媒體報導，隨著衝突升溫，美方內部評估戰事可能需要長達100天才能告一段落，遠超先前外界預期的短期軍事行動。若衝突持續擴大，可能牽動荷姆茲海峽等重要能源航道安全，進而影響全球石油運輸與能源供應。由於中東是全球重要產油區，一旦局勢長期緊張，油價與能源市場都可能出現劇烈波動。

一名網友在PTT轉貼新聞後語帶嘲諷地表示，這類說法似乎只是為了「逼習大上桌」，並質疑戰事時間一再延長的說法可信度。他更直言相關人物「小廢物」，暗示對外界戰事預測與政治操作並不買單，也引發不少網友跟進吐槽。

多數網友留言對「100天說法」感到不以為然，認為時程不斷拉長相當荒謬。有網友整理變化為「4週→8週→100天」，質疑戰事預測是否只是隨局勢滾動調整；也有人戲稱「一個白天就結束了吧」、「鬼故事來了」、「跌100天」，反映股民對市場可能再度震盪的焦慮。

另一方面，也有網友從能源與產業角度延伸討論，認為若戰事拖長，荷姆茲海峽航道風險將提高，油價與航運市場可能受影響，甚至牽動供應鏈與能源安全議題。不過亦有人指出，歷史上戰爭初期市場常先跌後漲，航運、能源或避險資產反而可能受惠，顯示市場對戰事衝擊仍存在不同解讀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

