黃仁勳喊需求「比非常高還要高」 網酸畫大餅：股價不買單

輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳在摩根士丹利TMT大會稱，市場需求已從「非常高」升至「比非常高還要高」，並否認外界熱傳的投資OpenAI1000億美元計畫。PTT股板網友多聚焦兩點：一是「需求更高」是否只是話術，二是「不投OpenAI」是否暗示AI題材降溫或利多出盡。

根據媒體報導，黃仁勳表示OpenAI正準備今年稍晚啟動IPO，1000億美元規模「不在考慮之列」，並提到輝達已完成對OpenAI總額300億美元投資、對Anthropic投資100億美元，且可能是「最後一筆」。他也強調輝達正協助OpenAI在Azure、OracleCloud與AWS擴充算力，並提出「算力等於營收」觀點，認為算力將成為企業營收甚至GDP的關鍵。

一名網友在PTT轉貼新聞後以戲謔口吻對照「魏哲家不夠、不夠、還是不夠」，稱如今變成黃仁勳「比非常高還要高」，並反問「老黃要來救股市了嗎？」暗示市場可能期待再度點火，但也帶出對近期走勢的疑慮與不安。

多數網友留言偏嘲諷與質疑，有人直言「股價會說話、畫大餅沒用」、「炒作慢被看破手腳」，也有人用「一高還有一高高」、「永動機」、「沒有最扯只有更扯」揶揄說法誇張；另有不少人將焦點放在股價與情緒面，稱「利多不漲」、「夜盤又跌了拉一下」，甚至以「糕點到」暗示高點訊號。

不同聲音則聚焦OpenAI與AI景氣的延伸解讀，有人認為「已確定不投資因為要IPO」屬合理決策，也有人反向解讀「不投等於要崩、OpenAI要涼」，並引申到雲端巨頭能否持續負擔算力成本，甚至出現「裁員換算力」等討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤恐還有6000點下跌空間！郭哲榮示警美伊衝突未解…反彈是誘多？

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

波段全砍怕錯過⋯他想靠「加減碼」提高勝勝率！網潑冷水：不如全買0050

傳中東衝突恐打滿100天？網酸「逼習近平上桌」憂股市再度震盪

傳中東衝突恐打滿100天？網酸「逼習近平上桌」憂股市再度震盪

美方評估中東戰事可能延長至100天，引發市場關注戰事是否升級或拖長。該消息引起股民熱議，討論焦點集中在戰爭時程不斷延長、能源供應與航運安全風險，以及可能對全球市場與台股造成的衝擊。

八方雲集（2753）中午爆量…中華隊首戰吞敗「鍋貼梗」再現？ 股民笑喊WBC概念股

中午時段，餐飲股八方雲集在台股成交量激增，引發股民熱議。討論中，許多人將事件與中華隊的「鍋貼梗」連結，調侃其為「WBC概念股」。

大盤恐還有6000點下跌空間！郭哲榮示警美伊衝突未解…反彈是誘多？

台股震盪劇烈，分析師郭哲榮警告美伊衝突未解，或有6000點下跌空間。近期反彈未必堅實，市場充滿不確定性，建議投資人謹慎進場。

油輪運價飆漲⋯新興股價卻重挫！網猜主力洗盤：震盪後會漲

中東局勢升溫帶動油輪運價走高，但台股油輪公司新興(2605)股價卻逆勢重挫，引發PTT股板討論。有網友發文表示，在中東戰爭影響下航運報價持續上升，擁有VLCC大型油輪的新興(2605)理應受惠，但當天股價卻一度逼近跌停、尾盤仍是航運股中跌幅最重，讓他直呼「這個我真的看不懂」，貼文也引發不少股民熱議。

韓國擬啟動護盤計畫！他看好「市場回穩」：短期行情反彈

韓國政府近日表示正密切關注股市動向，若有需要將啟動規模達100萬億韓元的市場穩定計畫，引發PTT股板網友討論。有網友轉貼消息並樂觀表示「這次穩了，各國政府都要來護盤了」，甚至預測市場可能反彈「明天回到35000」，相關說法也讓不少網友熱議政府護盤是否真的能挽救近期動盪的股市。

