黃仁勳喊需求「比非常高還要高」 網酸畫大餅：股價不買單

輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳在摩根士丹利TMT大會稱，市場需求已從「非常高」升至「比非常高還要高」，並否認外界熱傳的投資OpenAI1000億美元計畫。PTT股板網友多聚焦兩點：一是「需求更高」是否只是話術，二是「不投OpenAI」是否暗示AI題材降溫或利多出盡。

根據媒體報導，黃仁勳表示OpenAI正準備今年稍晚啟動IPO，1000億美元規模「不在考慮之列」，並提到輝達已完成對OpenAI總額300億美元投資、對Anthropic投資100億美元，且可能是「最後一筆」。他也強調輝達正協助OpenAI在Azure、OracleCloud與AWS擴充算力，並提出「算力等於營收」觀點，認為算力將成為企業營收甚至GDP的關鍵。

一名網友在PTT轉貼新聞後以戲謔口吻對照「魏哲家不夠、不夠、還是不夠」，稱如今變成黃仁勳「比非常高還要高」，並反問「老黃要來救股市了嗎？」暗示市場可能期待再度點火，但也帶出對近期走勢的疑慮與不安。

多數網友留言偏嘲諷與質疑，有人直言「股價會說話、畫大餅沒用」、「炒作慢被看破手腳」，也有人用「一高還有一高高」、「永動機」、「沒有最扯只有更扯」揶揄說法誇張；另有不少人將焦點放在股價與情緒面，稱「利多不漲」、「夜盤又跌了拉一下」，甚至以「糕點到」暗示高點訊號。

不同聲音則聚焦OpenAI與AI景氣的延伸解讀，有人認為「已確定不投資因為要IPO」屬合理決策，也有人反向解讀「不投等於要崩、OpenAI要涼」，並引申到雲端巨頭能否持續負擔算力成本，甚至出現「裁員換算力」等討論。

