八方雲集（2753）中午爆量…中華隊首戰吞敗「鍋貼梗」再現？ 股民笑喊WBC概念股

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇八方雲集為何罕見在中午時段爆出成交量，引發鄉民熱議，甚至歪樓將其與國際賽事雖敗猶榮的鍋貼梗連結在一起。圖／聯合報系資料照片
有網友好奇八方雲集為何罕見在中午時段爆出成交量，引發鄉民熱議，甚至歪樓將其與國際賽事雖敗猶榮的鍋貼梗連結在一起。圖／聯合報系資料照片

台股成交量通常集中在開盤或收盤時段，不過有網友發現，餐飲股八方雲集當天卻在中午時段突然出現爆量，時間點相當「微妙」，於是發文詢問原因。貼文曝光後迅速引發討論，不少股民甚至把話題和經典賽、鍋貼梗連在一起，留言區瞬間歪樓。

原PO指出，一般股票的成交量多半集中在開盤或尾盤，但八方雲集卻在中午突然出現一波成交量，因此好奇詢問「請問是怎麼回事？」貼文並附上圖，很快吸引股民留言討論。

不少留言把事件和「吃鍋貼」聯想在一起，有網友笑說「會不會伊朗突然下大訂單要吃煎餃」、「就是該點鍋貼囉」、「鍋貼準備下鍋了」、「吃鍋貼」。也有人乾脆把八方雲集稱為「鍋貼概念股」、「WBC概念股」，讓整串討論充滿玩笑氣氛。

棒球迷常說的「鍋貼梗」。中華隊在國際賽事若惜敗，常被形容為「吃鍋貼」，帶有一種「雖敗猶榮」的意思，而過去網路上多半會提到鍋貼品牌四海遊龍。不過由於四海遊龍並沒有上市股票，因此有股民笑說，既然要找「鍋貼概念股」，股市裡就只好改找有股票的八方雲集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤恐還有6000點下跌空間！郭哲榮示警美伊衝突未解…反彈是誘多？

台股震盪劇烈，分析師郭哲榮警告美伊衝突未解，或有6000點下跌空間。近期反彈未必堅實，市場充滿不確定性，建議投資人謹慎進場。

油輪運價飆漲⋯新興股價卻重挫！網猜主力洗盤：震盪後會漲

中東局勢升溫帶動油輪運價走高，但台股油輪公司新興(2605)股價卻逆勢重挫，引發PTT股板討論。有網友發文表示，在中東戰爭影響下航運報價持續上升，擁有VLCC大型油輪的新興(2605)理應受惠，但當天股價卻一度逼近跌停、尾盤仍是航運股中跌幅最重，讓他直呼「這個我真的看不懂」，貼文也引發不少股民熱議。

韓國擬啟動護盤計畫！他看好「市場回穩」：短期行情反彈

韓國政府近日表示正密切關注股市動向，若有需要將啟動規模達100萬億韓元的市場穩定計畫，引發PTT股板網友討論。有網友轉貼消息並樂觀表示「這次穩了，各國政府都要來護盤了」，甚至預測市場可能反彈「明天回到35000」，相關說法也讓不少網友熱議政府護盤是否真的能挽救近期動盪的股市。

台股重挫千點⋯國安基金準備進場？網酸「高點護盤笑死人」：僅正常回調

台股3月4日受美伊衝突惡化等利空衝擊，盤中一度重挫逾千點，媒體報導國安基金不排除加開臨時會，消息被轉貼至PTT後引發熱議。原PO指出當天跌勢沉重，且日股、韓股也同步跳水，認為市場再忍一下「國安基金就快要來救火了」，討論焦點也集中在政府是否會提前介入、以及國安基金是否真會出手。

回檔有「去年4月股災」既視感？網回憶：當年跌停鎖死才叫恐慌

市場近日震盪，有網友在PTT發文回憶去年4月川普宣布關稅戰後引爆股災，詢問「這波是不是有強烈既視感」，並推估若情況類似，台股可能從先前高點回落至28000附近，引發網友熱議。有不少人直言目前談「股災」言之過早，但也有人認為若轉為緩跌格局，反而更折磨投資人。

