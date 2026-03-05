八方雲集（2753）中午爆量…中華隊首戰吞敗「鍋貼梗」再現？ 股民笑喊WBC概念股

台股成交量通常集中在開盤或收盤時段，不過有網友發現，餐飲股八方雲集當天卻在中午時段突然出現爆量，時間點相當「微妙」，於是發文詢問原因。貼文曝光後迅速引發討論，不少股民甚至把話題和經典賽、鍋貼梗連在一起，留言區瞬間歪樓。

原PO指出，一般股票的成交量多半集中在開盤或尾盤，但八方雲集卻在中午突然出現一波成交量，因此好奇詢問「請問是怎麼回事？」貼文並附上圖，很快吸引股民留言討論。

不少留言把事件和「吃鍋貼」聯想在一起，有網友笑說「會不會伊朗突然下大訂單要吃煎餃」、「就是該點鍋貼囉」、「鍋貼準備下鍋了」、「吃鍋貼」。也有人乾脆把八方雲集稱為「鍋貼概念股」、「WBC概念股」，讓整串討論充滿玩笑氣氛。

棒球迷常說的「鍋貼梗」。中華隊在國際賽事若惜敗，常被形容為「吃鍋貼」，帶有一種「雖敗猶榮」的意思，而過去網路上多半會提到鍋貼品牌四海遊龍。不過由於四海遊龍並沒有上市股票，因此有股民笑說，既然要找「鍋貼概念股」，股市裡就只好改找有股票的八方雲集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。