大盤恐還有6000點下跌空間！郭哲榮示警美伊衝突未解…反彈是誘多？

聯合新聞網／ 綜合報導
受韓國股市強勢反彈帶動，台股一度飆漲但最終留下699點長上影線，郭哲榮分析跌深反彈未必代表趨勢翻多，短線仍需謹慎看待後市。記者許正宏／攝影
台股近期震盪劇烈，盤中大漲後又出現回落。分析師郭哲榮在最新文字分析中指出，中東局勢仍未明朗，美伊衝突恐持續，油價可能進一步上漲，並預告台股後市仍有下行風險，甚至可能再跌約6000點。

郭哲榮表示，台股3月5日早盤一度大漲近1500點，市場一度認為行情可能轉為反攻。不過盤勢隨後出現開高走低，加上台股已連續出現5天黑K，且當日上影線高達699點，顯示只要指數上漲就有賣壓出現。

他指出，當天台股反彈的原因之一，是韓國股市出現強勢反彈。韓股前一天才因重挫觸發熔斷，隔日卻大漲至熔斷、漲幅約12%，帶動台股同步走高。不過他認為，漲多回檔、跌深反彈本就是市場常態，短線反彈未必代表趨勢翻多。

盤面上記憶體族群出現強勢反彈，包括南亞科、華邦電與威剛皆攻上漲停。不過郭哲榮認為，目前仍需要等待更明確的買點，在市場充滿不確定性之下，不建議投資人急著進場。

他指出，市場短線反彈與兩項消息有關，包括部分油輪成功通過荷姆茲海峽，以及市場一度傳出伊朗可能與美國談判。不過伊朗方面隨後否認相關說法，加上油價仍持續走高，顯示中東局勢尚未真正緩和。

郭哲榮認為，美伊衝突短期內不易結束，市場仍可能面臨波動。他預警，若地緣政治風險持續升高，台股仍有進一步下跌空間，甚至可能出現約6000點的跌幅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

八方雲集（2753）中午爆量…中華隊首戰吞敗「鍋貼梗」再現？ 股民笑喊WBC概念股

中午時段，餐飲股八方雲集在台股成交量激增，引發股民熱議。討論中，許多人將事件與中華隊的「鍋貼梗」連結，調侃其為「WBC概念股」。

油輪運價飆漲⋯新興股價卻重挫！網猜主力洗盤：震盪後會漲

中東局勢升溫帶動油輪運價走高，但台股油輪公司新興(2605)股價卻逆勢重挫，引發PTT股板討論。有網友發文表示，在中東戰爭影響下航運報價持續上升，擁有VLCC大型油輪的新興(2605)理應受惠，但當天股價卻一度逼近跌停、尾盤仍是航運股中跌幅最重，讓他直呼「這個我真的看不懂」，貼文也引發不少股民熱議。

韓國擬啟動護盤計畫！他看好「市場回穩」：短期行情反彈

韓國政府近日表示正密切關注股市動向，若有需要將啟動規模達100萬億韓元的市場穩定計畫，引發PTT股板網友討論。有網友轉貼消息並樂觀表示「這次穩了，各國政府都要來護盤了」，甚至預測市場可能反彈「明天回到35000」，相關說法也讓不少網友熱議政府護盤是否真的能挽救近期動盪的股市。

台股重挫千點⋯國安基金準備進場？網酸「高點護盤笑死人」：僅正常回調

台股3月4日受美伊衝突惡化等利空衝擊，盤中一度重挫逾千點，媒體報導國安基金不排除加開臨時會，消息被轉貼至PTT後引發熱議。原PO指出當天跌勢沉重，且日股、韓股也同步跳水，認為市場再忍一下「國安基金就快要來救火了」，討論焦點也集中在政府是否會提前介入、以及國安基金是否真會出手。

回檔有「去年4月股災」既視感？網回憶：當年跌停鎖死才叫恐慌

市場近日震盪，有網友在PTT發文回憶去年4月川普宣布關稅戰後引爆股災，詢問「這波是不是有強烈既視感」，並推估若情況類似，台股可能從先前高點回落至28000附近，引發網友熱議。有不少人直言目前談「股災」言之過早，但也有人認為若轉為緩跌格局，反而更折磨投資人。

