大盤恐還有6000點下跌空間！郭哲榮示警美伊衝突未解…反彈是誘多？

台股近期震盪劇烈，盤中大漲後又出現回落。分析師郭哲榮在最新文字分析中指出，中東局勢仍未明朗，美伊衝突恐持續，油價可能進一步上漲，並預告台股後市仍有下行風險，甚至可能再跌約6000點。

郭哲榮表示，台股3月5日早盤一度大漲近1500點，市場一度認為行情可能轉為反攻。不過盤勢隨後出現開高走低，加上台股已連續出現5天黑K，且當日上影線高達699點，顯示只要指數上漲就有賣壓出現。

他指出，當天台股反彈的原因之一，是韓國股市出現強勢反彈。韓股前一天才因重挫觸發熔斷，隔日卻大漲至熔斷、漲幅約12%，帶動台股同步走高。不過他認為，漲多回檔、跌深反彈本就是市場常態，短線反彈未必代表趨勢翻多。

盤面上記憶體族群出現強勢反彈，包括南亞科、華邦電與威剛皆攻上漲停。不過郭哲榮認為，目前仍需要等待更明確的買點，在市場充滿不確定性之下，不建議投資人急著進場。

他指出，市場短線反彈與兩項消息有關，包括部分油輪成功通過荷姆茲海峽，以及市場一度傳出伊朗可能與美國談判。不過伊朗方面隨後否認相關說法，加上油價仍持續走高，顯示中東局勢尚未真正緩和。

郭哲榮認為，美伊衝突短期內不易結束，市場仍可能面臨波動。他預警，若地緣政治風險持續升高，台股仍有進一步下跌空間，甚至可能出現約6000點的跌幅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。