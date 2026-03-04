快訊

台股跳水近2600點…有去年4月股災既視感？ 股民曝1原因：差多了

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股周三賣壓全面湧現，權值股成為重災區，台積電失守1900元，收1865元。記者曾學仁／攝影
美伊戰事升溫，引爆市場恐慌情緒，台股周三賣壓全面湧現，權值股成為重災區，台積電失守1900元，收1865元。記者曾學仁／攝影

台股上演大逃殺連三日重挫近2600點，今（4）日暴跌1494點寫下史上第三大跌點。有股民在PTT股版發文表示，近期盤勢讓他想起去年4月市場大跌的情況，直言有強烈「既視感」，貼文曝光後也掀起不少人討論，對於是否會重演股災看法分歧。

該股民指出，去年4月2日，美國總統川普宣布關稅戰開打，市場氣氛急轉直下，股市隨即出現劇烈修正。他回憶當時不少投資人慘遭「畢業」，甚至有人因房產質押操作而無法脫身，整體市場氣氛相當悲觀。以台股為例，大盤指數曾從約2萬3千點一路下跌至接近1萬9千點，跌勢相當猛烈。

他也好奇詢問，如果這波行情真的與去年相似，是否有可能再度出現大幅回檔，甚至猜測可能回落至2萬8千點附近。

不過，多數網友認為目前情況與去年仍有明顯差異，有人表示「去年台指期跌停，99.9%的股票跌停，這次沒看到這種」、「這次台積都沒跌停」。也有人回憶去年市場恐慌氣氛，「4月那個9點就關門出不去的比較恐怖吧」、「差多了，去年跌停2天都賣不掉」，更認為「目前台積月線都沒破，只能算是小回檔」、「韓股比較有既視感」、「韓股今天就跌12%了」。

但也有部分投資人持較悲觀態度，認為市場仍可能處於修正初期，「緩跌更可怕，真的空頭都是緩跌」，提醒仍須留意後續風險。另一派則相對樂觀，認為現在只是少賺不是賠，甚至把震盪視為長期布局機會，「台積難得要特價，你還不上車」、「繼續等川普call訊」、「戰爭因素就是買點，今年大特價優惠中」。

整體來看，PTT股板多數股民傾向認為，目前台股仍屬修正，與去年急殺式股災相比仍有距離。不過隨著市場波動加劇，是否真的會重演去年4月行情，也持續成為投資人關注的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 PTT

相關新聞

台股跳水近2600點…有去年4月股災既視感？ 股民曝1原因：差多了

台股上演大逃殺連三日重挫近2600點，今（4）日暴跌1494點寫下史上第三大跌點。有股民在PTT股版發文表示...

就投資來說…新聞資訊就是雜訊！Ffaarr：不會讓它們影響我的決策作法

Ffaarr表示，新聞資訊對投資而言常是雜訊，影響決策的能力極其有限。他認為，能從當前新聞中提煉出有益投資信息的投資人少之又少，因此不會受到這些信息的干擾。

迎廣套牢1年虧百萬迎廣該留？網勸「要學停損」：早該斷尾求生

迎廣（6117）股價自高檔回落，不少投資人套牢。PTT一名網友發文表示，去年剛入市時在11x元買進27張迎廣，投入近300萬元，之後遇上「川普黑天鵝」行情反轉，至今套牢一年、帳面虧損逾百萬元。他詢問迎廣是否仍有機會漲回成本，抑或應該止損換股，同時也追問2025年全年EPS為何遲未公布。貼文一出，引發網友兩派激辯。

記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

記憶體產業再傳全年缺貨利多消息，不過股價卻出現跌停走勢，引發PTT股板熱議。有網友轉貼「記憶體3大廠全年缺貨」新聞，並直言「記憶體需求仍很高，業界爭搶現貨，價格持續創新高」，同時指出威剛董座預估要到2027年下半年才會有新產能。不料貼文一出，留言幾乎一面倒唱衰，討論焦點反而集中在「利多出盡」、「出貨文」以及股價提前反映等質疑聲浪。

川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

美國對伊朗軍事打擊行動升級，美國總統川普受訪時稱代號「史詩憤怒行動」進展順利，並警告「還沒開始用力揍伊朗」，強調目前僅屬初期階段，不排除派遣地面部隊；另也提到美軍鎖定伊朗海軍、飛彈與核設施，戰事擴大風險牽動國際關注。消息被轉貼到PTT股板後，網友討論焦點迅速從戰況延伸到撤僑、恐攻疑慮與股市波動，並分歧於「先觀望」或「逢低布局」。

台股大跌怎麼抓反轉？網友吵翻：看均線沒用「看川普才準」

台股近期震盪劇烈，網友熱議反轉點。原PO提醒不同均線可能影響進場時機，技術分析仍具價值，然而更多人認為關鍵在國際局勢及政治人物動向，特別是川普的影響力引發討論。

