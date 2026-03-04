台股跳水近2600點…有去年4月股災既視感？ 股民曝1原因：差多了

台股上演大逃殺連三日重挫近2600點，今（4）日暴跌1494點寫下史上第三大跌點。有股民在PTT股版發文表示，近期盤勢讓他想起去年4月市場大跌的情況，直言有強烈「既視感」，貼文曝光後也掀起不少人討論，對於是否會重演股災看法分歧。

該股民指出，去年4月2日，美國總統川普宣布關稅戰開打，市場氣氛急轉直下，股市隨即出現劇烈修正。他回憶當時不少投資人慘遭「畢業」，甚至有人因房產質押操作而無法脫身，整體市場氣氛相當悲觀。以台股為例，大盤指數曾從約2萬3千點一路下跌至接近1萬9千點，跌勢相當猛烈。

他也好奇詢問，如果這波行情真的與去年相似，是否有可能再度出現大幅回檔，甚至猜測可能回落至2萬8千點附近。

不過，多數網友認為目前情況與去年仍有明顯差異，有人表示「去年台指期跌停，99.9%的股票跌停，這次沒看到這種」、「這次台積都沒跌停」。也有人回憶去年市場恐慌氣氛，「4月那個9點就關門出不去的比較恐怖吧」、「差多了，去年跌停2天都賣不掉」，更認為「目前台積月線都沒破，只能算是小回檔」、「韓股比較有既視感」、「韓股今天就跌12%了」。

但也有部分投資人持較悲觀態度，認為市場仍可能處於修正初期，「緩跌更可怕，真的空頭都是緩跌」，提醒仍須留意後續風險。另一派則相對樂觀，認為現在只是少賺不是賠，甚至把震盪視為長期布局機會，「台積難得要特價，你還不上車」、「繼續等川普call訊」、「戰爭因素就是買點，今年大特價優惠中」。

整體來看，PTT股板多數股民傾向認為，目前台股仍屬修正，與去年急殺式股災相比仍有距離。不過隨著市場波動加劇，是否真的會重演去年4月行情，也持續成為投資人關注的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。