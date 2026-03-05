快訊

台股重挫千點⋯國安基金準備進場？網酸「高點護盤笑死人」：僅正常回調

聯合新聞網／ 綜合報導
美國、以色列與伊朗戰事造成中東局勢緊張，美股重挫，台股4日盤中最32950.04點，重挫1373.61點，權值股台積電盤中跌55元至1880元。中央社
台股3月4日受美伊衝突惡化等利空衝擊，盤中一度重挫逾千點，媒體報導國安基金不排除加開臨時會，消息被轉貼至PTT後引發熱議。原PO指出當天跌勢沉重，且日股、韓股也同步跳水，認為市場再忍一下「國安基金就快要來救火了」，討論焦點也集中在政府是否會提前介入、以及國安基金是否真會出手。

綜合媒體報導，財政部與國安基金操盤單位表示正密切監控政經情勢，若市場出現非理性失序，不排除提前召開臨時委員會研議護盤對策。報導並回顧國安基金今年1月才結束自2025年4月啟動、長達279天的護盤行動，且有帳面獲利紀錄；但在退場不到兩個月之際，戰事風險升高、台股與匯市波動加劇，再度引發市場對官方是否重啟救市的關注。

一名網友在PTT轉貼新聞，他以投資人角度解讀，認為這波下殺不只台股，周邊市場同樣走弱，情緒面恐慌升溫，因此對國安基金可能回歸「最後一道防線」抱持期待。他呼籲投資人再忍耐一下，認為官方介入有望穩定信心，並以「快要來救火」形容市場對護盤訊號的依賴。

不過，PTT留言多數對「高檔護盤」說法不以為然，嘲諷「33000國安進場會給人笑死」、「三萬三護盤是啥啊」，認為目前僅屬正常回調，離真正恐慌仍有距離，甚至直言「不排除＝不會」。不少人也用股板慣用語諷刺，狂刷「國安糖漿」、「雞精」、「先吃基本麵」，認為現階段更像喊話安撫而非實際進場。

也有另一派網友持相對務實態度，強調「開會而已別急」，並認為國安基金若真進場，反而可視為短線訊號，甚至有人喊「國安進場我就歐印」。此外，部分留言延伸到政策與市場機制爭議，質疑政府動輒以納稅錢介入是否合理，也有人提到禁空令、選舉因素等陰謀論式解讀，凸顯市場在劇烈波動下，對官方動向格外敏感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

