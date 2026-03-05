回檔有「去年4月股災」既視感？網回憶：當年跌停鎖死才叫恐慌

市場近日震盪，有網友在PTT發文回憶去年4月川普宣布關稅戰後引爆股災，詢問「這波是不是有強烈既視感」，並推估若情況類似，台股可能從先前高點回落至28000附近，引發網友熱議。有不少人直言目前談「股災」言之過早，但也有人認為若轉為緩跌格局，反而更折磨投資人。

一名網友在PTT發文回顧去年4月初關稅戰開打後市場急殺，印象中指數從23000附近跌到19000左右，當時不少人因融資斷頭「畢業」，甚至有房產質押者被迫停損、逃無可逃。他認為近期盤勢同樣出現下跌壓力，因此好奇是否會重演去年跌勢，並以相似幅度推算，這次可能回測28000上下，詢問其他投資人是否也有同感。

針對原PO的「既視感」提問，多數網友認為兩者差異很大，關鍵在於去年是「急殺」且大量個股跌停鎖死，投資人想跑也跑不了；相較之下，這次仍有流動性、盤中也能出場，恐慌氛圍明顯較弱。也有人以指數與跌幅對照指出，目前仍在3萬點附近，回檔幅度不大，「現在跑隨時能跑」，難與當年全市場一片綠燈的壓力相比。

不少留言進一步歸納為「心態不同」，有人直言去年是實際賠錢、維持率不足者絕望；這次更多人只是「少賺」或獲利回吐，市場甚至有人虎視眈眈等著低接。也有網友認為，若真要比對，這次更像「鈍刀割肉」的緩跌，可能不會像去年幾天內急挫到位，但長時間磨底更難熬。

不過，仍有少數網友提醒不能掉以輕心，認為若後續風險延燒、時間拉長，跌勢可能比去年更久，甚至有人拿2022年長空作比喻，稱若走向「長期緩跌」才是更大的考驗。也有人把焦點延伸到融資水位、能源與戰事不確定性，認為若市場情緒轉弱，28000並非不可能，但普遍共識仍是「目前離去年4月的全面恐慌還有一段距離」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。