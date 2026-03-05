油輪運價飆漲⋯新興股價卻重挫！網猜主力洗盤：震盪後會漲

中東局勢升溫帶動油輪運價走高，但台股油輪公司新興(2605)股價卻逆勢重挫，引發PTT股板討論。有網友發文表示，在中東戰爭影響下航運報價持續上升，擁有VLCC大型油輪的新興(2605)理應受惠，但當天股價卻一度逼近跌停、尾盤仍是航運股中跌幅最重，讓他直呼「這個我真的看不懂」，貼文也引發不少股民熱議。

一名網友在PTT發文指出，近期油輪市場利多頻傳，包括中東局勢帶動運輸需求，以及韓國長錦商船因運價上漲而受到關注。不過新興股價卻未反映利多，反而出現明顯回檔。他進一步提到，公司第一季賣掉一艘船，預計可貢獻每股盈餘(EPS)1元多，全年法人預估EPS仍有4至5元水準，無論本益比或淨值比看起來都不算過高，但股價表現卻與基本面背離，讓他感到困惑。

對此，不少網友認為短線走勢未必與基本面完全同步，有人指出近期市場震盪「今天就亂殺吧，再看幾天」，也有人認為可能只是主力「洗盤」，短期震盪後仍有機會上漲。也有網友以戲謔方式回應，稱「因為我買了，所以它跌了」、「咕嚕咕嚕」，用自嘲方式形容投資人常見的追高被套情況。

另一部分網友則從產業與公司基本面分析原因，指出油輪公司是否受惠運價上漲，仍要看船舶所在位置、是否簽訂長期合約，以及是否能立即承接高價運單。有網友表示「不是有油輪就能吃到這波運價」，若船隻被長約綁住或航線受限，短期利多未必能立即反映在獲利上。

此外，也有人提醒新興股性本來就較為震盪，過去常出現短線急漲後回測的情況，因此單日大跌未必代表趨勢反轉。部分投資人則認為航運股近期漲幅已大，市場可能出現獲利了結或主力倒貨情況；也有不同觀點指出，若跌幅擴大反而可能成為進場機會，仍需觀察後續運價走勢與財報表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。