韓國擬啟動護盤計畫！他看好「市場回穩」：短期行情反彈

韓國政府近日表示正密切關注股市動向，若有需要將啟動規模達100萬億韓元的市場穩定計畫，引發PTT股板網友討論。有網友轉貼消息並樂觀表示「這次穩了，各國政府都要來護盤了」，甚至預測市場可能反彈「明天回到35000」，相關說法也讓不少網友熱議政府護盤是否真的能挽救近期動盪的股市。

根據媒體報導，韓國政府指出，目前正密切監控金融市場情勢，並準備在必要時啟動約100萬億韓元的穩定市場方案，以避免市場出現劇烈波動。該計畫涵蓋資金支援、流動性措施及市場穩定機制等工具，目的在於防止金融市場恐慌擴大。不過官方也強調，目前仍處於觀察階段，是否啟動措施仍視市場情況而定。

一名網友在PTT分享新聞並表示，全球市場近期波動加劇，各國政府勢必會出手穩定金融市場，因此對後市相對樂觀。他表示既然韓國已準備龐大資金護盤，「各國政府都要來護盤了」，認為市場情緒有機會回穩，甚至預測短線可能出現反彈行情。

不少網友則以戲稱方式回應韓國政府的潛在救市措施，紛紛將其稱為「韓國糖漿」、「韓式糖漿」或「人蔘雞精」，認為和台灣常被戲稱的「國安糖漿」類似，都是政府為穩定市場而準備的資金工具。也有網友討論資金規模，指出100萬億韓元換算約新台幣2兆至2.5兆元，「其實不少」，甚至有人拿來與台灣國安基金比較，認為韓國準備的資金規模相當可觀。

不過也有不少人對護盤效果抱持保留態度，認為官方說法中的「如有需要」意味短期未必會真正出手，直言「如有需要＝還不需要」，甚至認為政府往往只是先喊話穩定信心。此外，也有網友質疑即使投入巨額資金，在龐大的股市交易量面前仍可能「砸一下就沒了」，還有人推測政府釋出訊號主要是為了穩定投資人情緒，避免市場恐慌或槓桿投資引發更大的金融與社會問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。