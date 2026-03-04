就投資來說…新聞資訊就是雜訊！Ffaarr：不會讓它們影響我的決策作法

學會分辨什麼資訊對投資有益：

雖然作為學歷史出身的人，我也很關心並會去了解當下國際局勢。

但是我也很清楚知道，能靠分析這些當下已知的新聞資訊，得出有益於投資決策的高手，不到所有投資人的5% ，甚至應該不到1% 。

我也很清楚知道，我不是這1%，甚至無法明確分辨誰是這種高手。( 但有些人的論述 一看就知道「不是」)

所以，對於了解世界的目的來說，一些新聞資訊是我有興趣的，但對於投資來說，它們就是雜訊，不會讓它們影響我的決策作法。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。