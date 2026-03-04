快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

就投資來說…新聞資訊就是雜訊！Ffaarr：不會讓它們影響我的決策作法

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
Ffaarr強調，大多數投資人無法有效利用當前新聞資訊進行投資決策，少於1%的人能做到這點。他認為，對於投資，這些資訊只是一種雜訊，不會影響自己的決策。中央社
Ffaarr強調，大多數投資人無法有效利用當前新聞資訊進行投資決策，少於1%的人能做到這點。他認為，對於投資，這些資訊只是一種雜訊，不會影響自己的決策。中央社

學會分辨什麼資訊對投資有益：

雖然作為學歷史出身的人，我也很關心並會去了解當下國際局勢。

但是我也很清楚知道，能靠分析這些當下已知的新聞資訊，得出有益於投資決策的高手，不到所有投資人的5% ，甚至應該不到1% 。

我也很清楚知道，我不是這1%，甚至無法明確分辨誰是這種高手。( 但有些人的論述 一看就知道「不是」)

所以，對於了解世界的目的來說，一些新聞資訊是我有興趣的，但對於投資來說，它們就是雜訊，不會讓它們影響我的決策作法。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人

延伸閱讀

群創自結元月EPS 0.05元 稅後純益4.42億元、年增4,689%

除美元、原油全跌！台指期夜盤巨震近1200點 台積電期失守1900元

00918、00919擺脫降息頹勢！杉本試算「甜甜加碼價」：前者回本較快、後者加碼機會多

009816累積60張…單壓風險很高？杉本：靠00918、00878、00919帶來穩定的現金流

相關新聞

就投資來說…新聞資訊就是雜訊！Ffaarr：不會讓它們影響我的決策作法

Ffaarr表示，新聞資訊對投資而言常是雜訊，影響決策的能力極其有限。他認為，能從當前新聞中提煉出有益投資信息的投資人少之又少，因此不會受到這些信息的干擾。

迎廣套牢1年虧百萬迎廣該留？網勸「要學停損」：早該斷尾求生

迎廣（6117）股價自高檔回落，不少投資人套牢。PTT一名網友發文表示，去年剛入市時在11x元買進27張迎廣，投入近300萬元，之後遇上「川普黑天鵝」行情反轉，至今套牢一年、帳面虧損逾百萬元。他詢問迎廣是否仍有機會漲回成本，抑或應該止損換股，同時也追問2025年全年EPS為何遲未公布。貼文一出，引發網友兩派激辯。

記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

記憶體產業再傳全年缺貨利多消息，不過股價卻出現跌停走勢，引發PTT股板熱議。有網友轉貼「記憶體3大廠全年缺貨」新聞，並直言「記憶體需求仍很高，業界爭搶現貨，價格持續創新高」，同時指出威剛董座預估要到2027年下半年才會有新產能。不料貼文一出，留言幾乎一面倒唱衰，討論焦點反而集中在「利多出盡」、「出貨文」以及股價提前反映等質疑聲浪。

川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

美國對伊朗軍事打擊行動升級，美國總統川普受訪時稱代號「史詩憤怒行動」進展順利，並警告「還沒開始用力揍伊朗」，強調目前僅屬初期階段，不排除派遣地面部隊；另也提到美軍鎖定伊朗海軍、飛彈與核設施，戰事擴大風險牽動國際關注。消息被轉貼到PTT股板後，網友討論焦點迅速從戰況延伸到撤僑、恐攻疑慮與股市波動，並分歧於「先觀望」或「逢低布局」。

台股大跌怎麼抓反轉？網友吵翻：看均線沒用「看川普才準」

台股近期震盪劇烈，網友熱議反轉點。原PO提醒不同均線可能影響進場時機，技術分析仍具價值，然而更多人認為關鍵在國際局勢及政治人物動向，特別是川普的影響力引發討論。

全村的希望輝達怎了…財報101分股價卻跌跌9％？詹璇依揭密市場挑剔的背後真相

輝達財報亮眼，營收年增7成，毛利率75%，淨利翻倍，但股價仍一度下跌近10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。