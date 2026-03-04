台股大跌怎麼抓反轉？網友吵翻：看均線沒用「看川普才準」

台股近期震盪劇烈，不少投資人開始討論「反轉點到底在哪」。有網友在PTT發文表示，研究去年4月的技術線型後發現，當時跌破月線後一路殺到5年線才反彈，因此好奇現在到底該看月線、季線還是年線進場。文章一出立刻引發大量討論，不少人直言，在目前的盤勢下「技術線恐怕不是最重要的」。

原PO表示，觀察去年台股走勢後發現，當時2月底跌破月線後一路向下，直到4月9日打到長期均線才出現反轉，因此推測這次是否也要等到季線甚至年線才是好的進場點。他指出，目前10日線還沒碰到，而月線大約落在33000點附近，隔天很可能就會測試月線，因此想詢問大家，究竟是月線守住就該進場，還是要等更低的位置。

部分網友認為，技術分析仍然是抓低點的重要工具，只是不能單看某一條線。有人指出「要抓低點就是看技術分析沒有別的方法」、也有人提醒「多頭守前低 均線常常只是正好與前低同點數」。另也有人認為策略其實很簡單，「沒人知道 分批進場就對了」、「想買在最低點純粹是人類的妄想」、「長期做多就慢慢買 跌破XX線都不用管」。

但更多網友則認為，在目前局勢下看均線意義不大，關鍵反而是國際局勢甚至政治人物動向。不少留言直言「這盤是阿川盤 別猜」、「看川普就行了 他的TACO最準」、「這五年看川投顧比技術指標準多了」、「在那邊看線看半天，不如追川普官網」、「去年四月開始 什麼技術分析都比不上看川普做什麼」。也有人認為真正的底部通常伴隨市場恐慌，「恐慌時什麼線都擋不了」、「等融資斷頭啊 嘻嘻」、「空頭市場 所謂支撐就是用來一個一個破的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。