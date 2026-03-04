記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

記憶體產業再傳全年缺貨利多消息，不過股價卻出現跌停走勢，引發PTT股板熱議。有網友轉貼「記憶體3大廠全年缺貨」新聞，並直言「記憶體需求仍很高，業界爭搶現貨，價格持續創新高」，同時指出威剛董座預估要到2027年下半年才會有新產能。不料貼文一出，留言幾乎一面倒唱衰，討論焦點反而集中在「利多出盡」、「出貨文」以及股價提前反映等質疑聲浪。

根據媒體報導，威剛董事長陳立白表示，DRAM結構性供不應求將持續，今年從第一季到第四季都將缺貨，合約價逐季上漲，三大原廠產能已銷售一空，新增產能最快也要到2027年下半年才會明顯開出。宇瞻高層也指出，AI帶動HBM與DDR5需求強勁，但新廠建置與設備交期長，短期供給吃緊難解，市場供需失衡推升現貨價格。

一名網友在PTT轉貼新聞，他認為，記憶體需求依舊強勁，業界爭搶現貨將持續推升價格，在新產能尚未到位前，產業仍處於供不應求格局，利多趨勢並未改變。不過這番看法並未獲得多數網友認同，反而引來大量反諷留言。

不少網友直指這是典型「出貨文」，認為「股價漲不動+利多新聞連發」是過氣族群特徵，更有人直言「缺貨就是出貨」、「產品缺貨，股票不缺貨」。也有網友指出記憶體族群股價早已大漲數倍，「已反映到2030」、「都噴五倍還想多高」，認為利多早已提前反映在股價上，今日跌停正是市場給出的答案。

另一派留言則以戲謔方式看待下跌，頻喊「特價中」、「9折優待」、「跌停慶祝」，甚至出現「我OK你先買」、「低頭撿鑽石」等嘲諷語句。部分投資人則將記憶體與過去海運、被動元件行情相比，直言「熟悉的劇情」，擔心重演高檔套牢循環。

不過仍有少數聲音認為，資金輪動之下記憶體只是暫時休息，待市場焦點回流仍有機會再起，並提及即將公布的美光財報作為觀察指標。也有人指出，對模組廠而言缺貨未必全然利多，因採購成本墊高恐壓縮獲利空間。整體而言，儘管產業基本面喊出全年缺貨，但在股價劇烈震盪下，市場信心顯然出現動搖。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。