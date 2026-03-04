快訊

記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

聯合新聞網／ 綜合報導
記憶體產業雖傳出全年缺貨的利多消息，但股價卻跌停。中央社記者裴禛攝
記憶體產業雖傳出全年缺貨的利多消息，但股價卻跌停。中央社記者裴禛攝

記憶體產業再傳全年缺貨利多消息，不過股價卻出現跌停走勢，引發PTT股板熱議。有網友轉貼「記憶體3大廠全年缺貨」新聞，並直言「記憶體需求仍很高，業界爭搶現貨，價格持續創新高」，同時指出威剛董座預估要到2027年下半年才會有新產能。不料貼文一出，留言幾乎一面倒唱衰，討論焦點反而集中在「利多出盡」、「出貨文」以及股價提前反映等質疑聲浪。

根據媒體報導，威剛董事長陳立白表示，DRAM結構性供不應求將持續，今年從第一季到第四季都將缺貨，合約價逐季上漲，三大原廠產能已銷售一空，新增產能最快也要到2027年下半年才會明顯開出。宇瞻高層也指出，AI帶動HBM與DDR5需求強勁，但新廠建置與設備交期長，短期供給吃緊難解，市場供需失衡推升現貨價格。

一名網友在PTT轉貼新聞，他認為，記憶體需求依舊強勁，業界爭搶現貨將持續推升價格，在新產能尚未到位前，產業仍處於供不應求格局，利多趨勢並未改變。不過這番看法並未獲得多數網友認同，反而引來大量反諷留言。

不少網友直指這是典型「出貨文」，認為「股價漲不動+利多新聞連發」是過氣族群特徵，更有人直言「缺貨就是出貨」、「產品缺貨，股票不缺貨」。也有網友指出記憶體族群股價早已大漲數倍，「已反映到2030」、「都噴五倍還想多高」，認為利多早已提前反映在股價上，今日跌停正是市場給出的答案。

另一派留言則以戲謔方式看待下跌，頻喊「特價中」、「9折優待」、「跌停慶祝」，甚至出現「我OK你先買」、「低頭撿鑽石」等嘲諷語句。部分投資人則將記憶體與過去海運、被動元件行情相比，直言「熟悉的劇情」，擔心重演高檔套牢循環。

不過仍有少數聲音認為，資金輪動之下記憶體只是暫時休息，待市場焦點回流仍有機會再起，並提及即將公布的美光財報作為觀察指標。也有人指出，對模組廠而言缺貨未必全然利多，因採購成本墊高恐壓縮獲利空間。整體而言，儘管產業基本面喊出全年缺貨，但在股價劇烈震盪下，市場信心顯然出現動搖。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

迎廣套牢1年虧百萬迎廣該留？網勸「要學停損」：早該斷尾求生

迎廣（6117）股價自高檔回落，不少投資人套牢。PTT一名網友發文表示，去年剛入市時在11x元買進27張迎廣，投入近300萬元，之後遇上「川普黑天鵝」行情反轉，至今套牢一年、帳面虧損逾百萬元。他詢問迎廣是否仍有機會漲回成本，抑或應該止損換股，同時也追問2025年全年EPS為何遲未公布。貼文一出，引發網友兩派激辯。

記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

記憶體產業再傳全年缺貨利多消息，不過股價卻出現跌停走勢，引發PTT股板熱議。有網友轉貼「記憶體3大廠全年缺貨」新聞，並直言「記憶體需求仍很高，業界爭搶現貨，價格持續創新高」，同時指出威剛董座預估要到2027年下半年才會有新產能。不料貼文一出，留言幾乎一面倒唱衰，討論焦點反而集中在「利多出盡」、「出貨文」以及股價提前反映等質疑聲浪。

川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

美國對伊朗軍事打擊行動升級，美國總統川普受訪時稱代號「史詩憤怒行動」進展順利，並警告「還沒開始用力揍伊朗」，強調目前僅屬初期階段，不排除派遣地面部隊；另也提到美軍鎖定伊朗海軍、飛彈與核設施，戰事擴大風險牽動國際關注。消息被轉貼到PTT股板後，網友討論焦點迅速從戰況延伸到撤僑、恐攻疑慮與股市波動，並分歧於「先觀望」或「逢低布局」。

台股大跌怎麼抓反轉？網友吵翻：看均線沒用「看川普才準」

台股近期震盪劇烈，網友熱議反轉點。原PO提醒不同均線可能影響進場時機，技術分析仍具價值，然而更多人認為關鍵在國際局勢及政治人物動向，特別是川普的影響力引發討論。

全村的希望輝達怎了…財報101分股價卻跌跌9％？詹璇依揭密市場挑剔的背後真相

輝達財報亮眼，營收年增7成，毛利率75%，淨利翻倍，但股價仍一度下跌近10%。

波斯灣戰爭險失效⋯航運股起飛？網嗨爆：水手重返榮耀

國際7大保險公會宣布，自倫敦時間3月5日午夜起，凡船舶進入波斯灣及鄰近伊朗水域，戰爭風險保險將自動終止，引發PTT股板熱烈討論。網友一面高喊「航運噴」、「水手重返榮耀」，認為運價將再起漲勢；另一面則質疑「戰爭險不保戰爭」、「那是保心酸的嗎」，對保險機制提出批評。

