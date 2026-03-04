快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普警告對伊朗的軍事行動尚處於初期階段。美聯社
美國總統川普警告對伊朗的軍事行動尚處於初期階段。美聯社

美國對伊朗軍事打擊行動升級，美國總統川普受訪時稱代號「史詩憤怒行動」進展順利，並警告「還沒開始用力揍伊朗」，強調目前僅屬初期階段，不排除派遣地面部隊；另也提到美軍鎖定伊朗海軍、飛彈與核設施，戰事擴大風險牽動國際關注。消息被轉貼到PTT股板後，網友討論焦點迅速從戰況延伸到撤僑、恐攻疑慮與股市波動，並分歧於「先觀望」或「逢低布局」。

根據媒體報導，美國國防部長赫格塞斯證實，美軍目標包括摧毀伊朗海軍、彈道飛彈生產能力與核計畫設施，並傳出動用B-2轟炸機投放鑽地彈，川普更宣稱已擊沉伊朗軍艦、摧毀海軍總部；另有觀測提到美軍增派中東援軍，以色列也動員預備役，顯示局勢可能升溫。伊朗官媒則釋出強硬訊號，提及可能以飛彈、無人機或潛艦威脅波斯灣海域，美歐亦呼籲各方克制，避免衝突擴大並衝擊能源市場。

一名網友在PTT轉貼新聞後補充稱，美方已對中東多國發布大規模撤離令，並提到沙烏地阿拉伯美國使館傳爆炸、伊朗嗆聲將更嚴厲反擊，認為不排除恐怖攻擊出現。他判斷現階段屬「衝突加大、發展不明朗」，對股市波動影響勢必更劇烈，進一步詢問是否「最好不要亂進場」，並徵求投資建議。

多數網友先以戲謔口吻回應川普喊話，像是「會贏喔」、「這只是剛開始」、「我只用了兩成力」等，並認為「撤僑完才可以專心揍」暗示行動恐仍有後續。也有人把討論拉回風險情緒與操作心態，喊出「你負責恐懼、我負責貪婪」，或表示「滿手現金等0050下來」，主張震盪就是機會，甚至有人直言「一切都是為了石油」，認為中東越亂越符合特定利益與劇本。

另一派留言則明顯偏保守，集中質疑地面戰的代價與可行性，警告「派地面部隊就是阿富汗2.0」、「地面戰成本高、死傷會飆升、陷進去就脫不了身」，並提出程序與政治面疑問，例如是否需要國會同意、若戰損擴大恐衝擊選舉。也有人認為川普多半「喊喊而已」，頂多特戰快閃，不太可能長期常規地面佔領；整體看法呈現兩極，一邊擔心升級失控先避險，另一邊等待恐慌加劇再尋找布局點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

以色列 伊朗 川普

延伸閱讀

00918配息0.62元！18日最後買進 杉本讚「配得好」：會填息股價才會漲

不用恐慌！大盤下跌超過700點…阿格力有回檔才健康：006208季線乖離率高達18％

嫌0050台積電（2330）占比過高？真實「盲點」曝光：是你台股買太多！

00878、0056存股族跳車、00918逆勢增加！懶錢包：若追求資產成長...別為領息錯過報酬

相關新聞

迎廣套牢1年虧百萬迎廣該留？網勸「要學停損」：早該斷尾求生

迎廣（6117）股價自高檔回落，不少投資人套牢。PTT一名網友發文表示，去年剛入市時在11x元買進27張迎廣，投入近300萬元，之後遇上「川普黑天鵝」行情反轉，至今套牢一年、帳面虧損逾百萬元。他詢問迎廣是否仍有機會漲回成本，抑或應該止損換股，同時也追問2025年全年EPS為何遲未公布。貼文一出，引發網友兩派激辯。

記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

記憶體產業再傳全年缺貨利多消息，不過股價卻出現跌停走勢，引發PTT股板熱議。有網友轉貼「記憶體3大廠全年缺貨」新聞，並直言「記憶體需求仍很高，業界爭搶現貨，價格持續創新高」，同時指出威剛董座預估要到2027年下半年才會有新產能。不料貼文一出，留言幾乎一面倒唱衰，討論焦點反而集中在「利多出盡」、「出貨文」以及股價提前反映等質疑聲浪。

川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

美國對伊朗軍事打擊行動升級，美國總統川普受訪時稱代號「史詩憤怒行動」進展順利，並警告「還沒開始用力揍伊朗」，強調目前僅屬初期階段，不排除派遣地面部隊；另也提到美軍鎖定伊朗海軍、飛彈與核設施，戰事擴大風險牽動國際關注。消息被轉貼到PTT股板後，網友討論焦點迅速從戰況延伸到撤僑、恐攻疑慮與股市波動，並分歧於「先觀望」或「逢低布局」。

台股大跌怎麼抓反轉？網友吵翻：看均線沒用「看川普才準」

台股近期震盪劇烈，網友熱議反轉點。原PO提醒不同均線可能影響進場時機，技術分析仍具價值，然而更多人認為關鍵在國際局勢及政治人物動向，特別是川普的影響力引發討論。

全村的希望輝達怎了…財報101分股價卻跌跌9％？詹璇依揭密市場挑剔的背後真相

輝達財報亮眼，營收年增7成，毛利率75%，淨利翻倍，但股價仍一度下跌近10%。

波斯灣戰爭險失效⋯航運股起飛？網嗨爆：水手重返榮耀

國際7大保險公會宣布，自倫敦時間3月5日午夜起，凡船舶進入波斯灣及鄰近伊朗水域，戰爭風險保險將自動終止，引發PTT股板熱烈討論。網友一面高喊「航運噴」、「水手重返榮耀」，認為運價將再起漲勢；另一面則質疑「戰爭險不保戰爭」、「那是保心酸的嗎」，對保險機制提出批評。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。