川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

美國對伊朗軍事打擊行動升級，美國總統川普受訪時稱代號「史詩憤怒行動」進展順利，並警告「還沒開始用力揍伊朗」，強調目前僅屬初期階段，不排除派遣地面部隊；另也提到美軍鎖定伊朗海軍、飛彈與核設施，戰事擴大風險牽動國際關注。消息被轉貼到PTT股板後，網友討論焦點迅速從戰況延伸到撤僑、恐攻疑慮與股市波動，並分歧於「先觀望」或「逢低布局」。

根據媒體報導，美國國防部長赫格塞斯證實，美軍目標包括摧毀伊朗海軍、彈道飛彈生產能力與核計畫設施，並傳出動用B-2轟炸機投放鑽地彈，川普更宣稱已擊沉伊朗軍艦、摧毀海軍總部；另有觀測提到美軍增派中東援軍，以色列也動員預備役，顯示局勢可能升溫。伊朗官媒則釋出強硬訊號，提及可能以飛彈、無人機或潛艦威脅波斯灣海域，美歐亦呼籲各方克制，避免衝突擴大並衝擊能源市場。

一名網友在PTT轉貼新聞後補充稱，美方已對中東多國發布大規模撤離令，並提到沙烏地阿拉伯美國使館傳爆炸、伊朗嗆聲將更嚴厲反擊，認為不排除恐怖攻擊出現。他判斷現階段屬「衝突加大、發展不明朗」，對股市波動影響勢必更劇烈，進一步詢問是否「最好不要亂進場」，並徵求投資建議。

多數網友先以戲謔口吻回應川普喊話，像是「會贏喔」、「這只是剛開始」、「我只用了兩成力」等，並認為「撤僑完才可以專心揍」暗示行動恐仍有後續。也有人把討論拉回風險情緒與操作心態，喊出「你負責恐懼、我負責貪婪」，或表示「滿手現金等0050下來」，主張震盪就是機會，甚至有人直言「一切都是為了石油」，認為中東越亂越符合特定利益與劇本。

另一派留言則明顯偏保守，集中質疑地面戰的代價與可行性，警告「派地面部隊就是阿富汗2.0」、「地面戰成本高、死傷會飆升、陷進去就脫不了身」，並提出程序與政治面疑問，例如是否需要國會同意、若戰損擴大恐衝擊選舉。也有人認為川普多半「喊喊而已」，頂多特戰快閃，不太可能長期常規地面佔領；整體看法呈現兩極，一邊擔心升級失控先避險，另一邊等待恐慌加劇再尋找布局點。

