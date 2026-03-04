迎廣套牢1年虧百萬迎廣該留？網勸「要學停損」：早該斷尾求生

迎廣（6117）股價自高檔回落，不少投資人套牢。PTT一名網友發文表示，去年剛入市時在11x元買進27張迎廣，投入近300萬元，之後遇上「川普黑天鵝」行情反轉，至今套牢一年、帳面虧損逾百萬元。他詢問迎廣是否仍有機會漲回成本，抑或應該止損換股，同時也追問2025年全年EPS為何遲未公布。貼文一出，引發網友兩派激辯。

原PO指出，自己當時看到股價飆漲便「不懂事亂買」，未料行情反轉一路走低，目前股價約在70多元徘徊。他坦言是新手操作失誤，如今面臨是否認賠出場的抉擇，盼聽取建議。從推文回應來看，不少人對其重壓單一個股的決策感到訝異，直言「新手一次壓300萬太猛」、「為何不買2330或0050」。

在是否停損問題上，多數網友偏向保守，認為「玩個股要學會停損」、「空頭走勢早該換股操作」，甚至有人直言「賠100萬已不是停損，是斷尾求生」。也有過來人分享經驗，表示自己曾賠兩三百萬元才學會紀律，將虧損視為學費，建議若對公司前景沒有把握，就應果斷換股。

不過，也有另一派抱持「不賣不虧」心態，頻喊「一張不賣，奇蹟自來」、「加碼攤平」，認為個股題材輪動難料，未來仍可能因新題材反彈。部分網友則戲稱「賣了記得說，我要買」，帶有反向操作意味。

此外，亦有不少人把話題拉回投資策略，強調新手應優先配置指數型ETF，如0050或台積電等權值股，降低單一個股風險；也有人提醒，股價曾一度反彈接近成本卻未減碼，顯示紀律不足才是核心問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。