迎廣套牢1年虧百萬迎廣該留？網勸「要學停損」：早該斷尾求生

聯合新聞網／ 綜合報導
迎廣科技總經理黃國輝。王郁倫攝影
迎廣科技總經理黃國輝。王郁倫攝影

迎廣（6117）股價自高檔回落，不少投資人套牢PTT一名網友發文表示，去年剛入市時在11x元買進27張迎廣，投入近300萬元，之後遇上「川普黑天鵝」行情反轉，至今套牢一年、帳面虧損逾百萬元。他詢問迎廣是否仍有機會漲回成本，抑或應該止損換股，同時也追問2025年全年EPS為何遲未公布。貼文一出，引發網友兩派激辯。

原PO指出，自己當時看到股價飆漲便「不懂事亂買」，未料行情反轉一路走低，目前股價約在70多元徘徊。他坦言是新手操作失誤，如今面臨是否認賠出場的抉擇，盼聽取建議。從推文回應來看，不少人對其重壓單一個股的決策感到訝異，直言「新手一次壓300萬太猛」、「為何不買2330或0050」。

在是否停損問題上，多數網友偏向保守，認為「玩個股要學會停損」、「空頭走勢早該換股操作」，甚至有人直言「賠100萬已不是停損，是斷尾求生」。也有過來人分享經驗，表示自己曾賠兩三百萬元才學會紀律，將虧損視為學費，建議若對公司前景沒有把握，就應果斷換股。

不過，也有另一派抱持「不賣不虧」心態，頻喊「一張不賣，奇蹟自來」、「加碼攤平」，認為個股題材輪動難料，未來仍可能因新題材反彈。部分網友則戲稱「賣了記得說，我要買」，帶有反向操作意味。

此外，亦有不少人把話題拉回投資策略，強調新手應優先配置指數型ETF，如0050或台積電等權值股，降低單一個股風險；也有人提醒，股價曾一度反彈接近成本卻未減碼，顯示紀律不足才是核心問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

記憶體產業再傳全年缺貨利多消息，不過股價卻出現跌停走勢，引發PTT股板熱議。有網友轉貼「記憶體3大廠全年缺貨」新聞，並直言「記憶體需求仍很高，業界爭搶現貨，價格持續創新高」，同時指出威剛董座預估要到2027年下半年才會有新產能。不料貼文一出，留言幾乎一面倒唱衰，討論焦點反而集中在「利多出盡」、「出貨文」以及股價提前反映等質疑聲浪。

川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

美國對伊朗軍事打擊行動升級，美國總統川普受訪時稱代號「史詩憤怒行動」進展順利，並警告「還沒開始用力揍伊朗」，強調目前僅屬初期階段，不排除派遣地面部隊；另也提到美軍鎖定伊朗海軍、飛彈與核設施，戰事擴大風險牽動國際關注。消息被轉貼到PTT股板後，網友討論焦點迅速從戰況延伸到撤僑、恐攻疑慮與股市波動，並分歧於「先觀望」或「逢低布局」。

台股大跌怎麼抓反轉？網友吵翻：看均線沒用「看川普才準」

台股近期震盪劇烈，網友熱議反轉點。原PO提醒不同均線可能影響進場時機，技術分析仍具價值，然而更多人認為關鍵在國際局勢及政治人物動向，特別是川普的影響力引發討論。

全村的希望輝達怎了…財報101分股價卻跌跌9％？詹璇依揭密市場挑剔的背後真相

輝達財報亮眼，營收年增7成，毛利率75%，淨利翻倍，但股價仍一度下跌近10%。

波斯灣戰爭險失效⋯航運股起飛？網嗨爆：水手重返榮耀

國際7大保險公會宣布，自倫敦時間3月5日午夜起，凡船舶進入波斯灣及鄰近伊朗水域，戰爭風險保險將自動終止，引發PTT股板熱烈討論。網友一面高喊「航運噴」、「水手重返榮耀」，認為運價將再起漲勢；另一面則質疑「戰爭險不保戰爭」、「那是保心酸的嗎」，對保險機制提出批評。

