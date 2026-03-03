全村的希望輝達怎了…財報101分股價卻跌10%？詹璇依揭密市場挑剔的背後真相

＊原文發文時間為3月2日

財經主持人詹璇依在影音中表示，本集要討論被視為「全村的希望」的輝達。她指出，輝達在財報公布後，股價一度下跌將近10%，呈現持續走弱的態勢，引發市場關注。

她分析，從財報成績來看，輝達表現相當亮眼，「不只100分，甚至可以說是101分」。營收年增達7成，毛利率高達75%，高於市場預期，淨利更是增加一倍，顯示公司仍持續賺錢，基本面並未轉弱。然而，市場之所以出現挑剔反應，關鍵在於對未來展望的評價。

詹璇依指出，除了檢視過去數字，投資人更重視未來成長性。她提到，今年輝達市占率可能從過去超過7成，下滑至約6成4。這代表公司仍然賺錢，但市占面臨鬆動壓力。

針對市占率變化原因，她歸納為兩大因素。首先，AI發展雖仍是主旋律，但產業已從過去以「訓練」為主，逐步轉向「推論」應用。隨著應用端需求增加，市場不再全面追求高階、通用型GPU，而是轉向價格約為輝達產品6成左右的客製化晶片ASIC，分食部分市場。

她以賽車場作比喻形容，輝達就像法拉利，是性能最強的王者，但並非所有人都需要法拉利。當AI逐漸普及後，CP值更高、價格較親民的產品，反而更貼近市場需求，這也是股價表現承壓的原因之一。

至於是否應持續持有輝達，她認為，若看好AI將持續改變人類生產力循環與革命，仍可參與產業長期趨勢。不過，投資方式上可透過基金或ETF分散單一個股風險，在降低波動的同時，持續布局整體科技與AI產業發展。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。