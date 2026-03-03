快訊

中東戰火推升航運股？他押注陽明曝「4買進理由」戰爭停止才停損

聯合新聞網／ 綜合報導
中東戰火升溫，運費預期上漲，PTT網友熱議陽明航運股票增持理由。聯合報系資料照
中東戰火升溫,運費預期上漲,PTT網友熱議陽明航運股票增持理由。聯合報系資料照

以色列軍事行動傳將持續四周，加上胡塞武裝重啟紅海攻擊、馬士基宣布繞道非洲好望角，一名網友在PTT以「2609陽明，天上砸錢多」為題分享進場單，直言戰事延燒將推升運價。貼文曝光後，引發股板熱議，有人高喊「會贏喔」、「水手集結」，也有人潑冷水稱「一日行情」、「老水手怨念很重」。

一名網友在PTT貼文列出四點買進理由，包括中東局勢升溫、紅海航線風險增加、航商繞道推高成本，以及陽明基期相對低，認為具補漲空間。他更將停損條件設為「戰爭消失」，語帶玩笑稱「你老婆跟你吵架都沒那麼快和好」，明顯押注地緣政治短期難解。

支持者多抱持短線偏多心態，有人表示「難度高但賭到會贏」、「明天開船」、「先洗掉當沖仔」，也有投資人坦言「買一張當投機」、「上船試水溫」。部分網友則點名長榮、萬海、新興等個股，認為可搭配布局，甚至提及SCFI上漲6%作為運價支撐，期待配息季再掀行情。

不過質疑聲音同樣不少。有網友指出「這麼大的利多沒漲停，為什麼？」認為市場反應冷淡恐代表題材已提前反映；也有人提醒「戰爭影響很快就消失」，以烏俄戰爭為例稱行情未必持續。更有人直言陽明連60元都站不上，「算弱勢股」，警告航運冤魂仍多，套牢壓力沉重。

討論亦延伸至個股選擇與基本面比較，有人偏好「殖利率保護」的長榮，也有人認為萬海股本結構、籌碼集中度較具爆發力；另有聲音指出外資動向參考價值有限，「之前好幾波炒失敗」。整體而言，市場對航運股看法呈現明顯分歧，雖有戰事題材撐場，但能否從消息面轉為實質獲利動能，仍待後續運價與航線變化驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

以色列 伊朗 PTT 陽明海運 戰爭

相關新聞

全村的希望輝達怎了…財報101分股價卻跌10%？詹璇依揭密市場挑剔的背後真相

輝達財報亮眼，營收年增7成，毛利率75%，淨利翻倍，但股價仍一度下跌近10%。

台積電（2330）下一個目標價格3640元？杜金龍曝光算法：5年後

台積電（2330）分析師杜金龍預測，若每股盈餘達180元，依20倍本益比計算，目標股價可望達3640元，距離目前收盤仍有約一倍空間。

波斯灣戰爭險失效⋯航運股起飛？網嗨爆：水手重返榮耀

國際7大保險公會宣布，自倫敦時間3月5日午夜起，凡船舶進入波斯灣及鄰近伊朗水域，戰爭風險保險將自動終止，引發PTT股板熱烈討論。網友一面高喊「航運噴」、「水手重返榮耀」，認為運價將再起漲勢；另一面則質疑「戰爭險不保戰爭」、「那是保心酸的嗎」，對保險機制提出批評。



以色列軍事行動傳將持續四周，加上胡塞武裝重啟紅海攻擊、馬士基宣布繞道非洲好望角，一名網友在PTT以「2609陽明，天上砸錢多」為題分享進場單，直言戰事延燒將推升運價。貼文曝光後，引發股板熱議，有人高喊「會贏喔」、「水手集結」，也有人潑冷水稱「一日行情」、「老水手怨念很重」。

美伊衝突台股為何跟著跌？網熱議三大關鍵：能源升息與避險情緒一次看懂

美伊衝突引發台股下跌，網友熱議背後三大關鍵：能源漲價、升息壓力及市場避險情緒。投資人質疑為何資金未流入台股，專家指出國際金流受戰爭影響，並強調市場心理在風險中更為重要。

台股探底34605點後強彈！陳重銘給戰亂操作指南：看這條均線別急著抄底

台股在探底34605點後強彈，投資人被建議先觀察五日線約34600點。陳重銘提醒，不必急著進場，並強調在戰亂期間原油與貴金屬具防禦性。他呼籲市場保持冷靜，避免恐慌性拋售。

