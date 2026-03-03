中東戰火推升航運股？他押注陽明曝「4買進理由」戰爭停止才停損

以色列軍事行動傳將持續四周，加上胡塞武裝重啟紅海攻擊、馬士基宣布繞道非洲好望角，一名網友在PTT以「2609陽明，天上砸錢多」為題分享進場單，直言戰事延燒將推升運價。貼文曝光後，引發股板熱議，有人高喊「會贏喔」、「水手集結」，也有人潑冷水稱「一日行情」、「老水手怨念很重」。

一名網友在PTT貼文列出四點買進理由，包括中東局勢升溫、紅海航線風險增加、航商繞道推高成本，以及陽明基期相對低，認為具補漲空間。他更將停損條件設為「戰爭消失」，語帶玩笑稱「你老婆跟你吵架都沒那麼快和好」，明顯押注地緣政治短期難解。

支持者多抱持短線偏多心態，有人表示「難度高但賭到會贏」、「明天開船」、「先洗掉當沖仔」，也有投資人坦言「買一張當投機」、「上船試水溫」。部分網友則點名長榮、萬海、新興等個股，認為可搭配布局，甚至提及SCFI上漲6%作為運價支撐，期待配息季再掀行情。

不過質疑聲音同樣不少。有網友指出「這麼大的利多沒漲停，為什麼？」認為市場反應冷淡恐代表題材已提前反映；也有人提醒「戰爭影響很快就消失」，以烏俄戰爭為例稱行情未必持續。更有人直言陽明連60元都站不上，「算弱勢股」，警告航運冤魂仍多，套牢壓力沉重。

討論亦延伸至個股選擇與基本面比較，有人偏好「殖利率保護」的長榮，也有人認為萬海股本結構、籌碼集中度較具爆發力；另有聲音指出外資動向參考價值有限，「之前好幾波炒失敗」。整體而言，市場對航運股看法呈現明顯分歧，雖有戰事題材撐場，但能否從消息面轉為實質獲利動能，仍待後續運價與航線變化驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。