波斯灣戰爭險失效⋯航運股起飛？網嗨爆：水手重返榮耀

聯合新聞網／ 綜合報導
美國與以色列轟炸伊朗首都德黑蘭，冒出火光與濃煙。(歐新社)
國際7大保險公會宣布，自倫敦時間3月5日午夜起，凡船舶進入波斯灣及鄰近伊朗水域，戰爭風險保險將自動終止，引發PTT股板熱烈討論。網友一面高喊「航運噴」、「水手重返榮耀」，認為運價將再起漲勢；另一面則質疑「戰爭險不保戰爭」、「那是保心酸的嗎」，對保險機制提出批評。

根據外電報導，國際保護與賠償公會(IG)12個成員中已有7家宣布取消波斯灣戰爭險保障。該保險原本用於承保戰爭、恐攻與海盜行為所致損害，其他保單條款則維持不變。IG體系覆蓋全球約90%遠洋船舶，若戰爭險終止，意味未來商船若在相關水域遭飛彈或攻擊損害，將無法獲得理賠。

一名網友在PTT發文自稱水手，直言「這個很猛」，並以白話指出，全球絕大多數商船若駛入波斯灣，「萬一遭遇恐攻或飛彈波及，保險公司將一毛不賠」。他認為此舉將推升航運風險成本，甚至提到運費自3月1日已上漲1000美元以上，喊出「戰爭一響黃金萬兩」，語氣明顯偏多。

不少網友跟進看多航運股，「航運時代重新來臨」、「衝漲停」、「本週航運週」，也有人表示「今天套陽明會解套嗎」、「10張阿榮要起飛了嗎」，期待運價因風險升高而上揚。部分留言更指出，運輸成本上升「運價不漲都難」，甚至貼出歐線報價資訊佐證。

然而，質疑聲浪同樣不小。有人嘲諷「戰爭險保戰爭卻不賠戰爭」、「保險公司會輸就不玩」，認為保險在風險最高時抽身「像賭場莊家翻桌」。也有網友反駁指出，保險保障的是突發性風險，「明知在打仗還硬要開進去，當然不合理」，類比壽險不賠自殺，認為條款早已寫明。

此外，也有人提醒地緣政治變數大，「川普哪天說談好了全面復航也不一定」，或建議「不如買油」，將焦點轉向能源市場。整體而言，戰爭險終止雖為航運成本投下變數，但究竟是短期題材還是長期轉折，市場看法依舊分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 川普 航運股 PTT

