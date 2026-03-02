快訊

台積電（2330）下一個目標價格3640元？杜金龍曝光算法：5年後

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師杜金龍推估若台積電（2330）未來五年EPS可達180元，目標價上看3600元並帶動台股挑戰36000點。記者余承翰／攝影
＊原文發文時間為2月1日

財經創作者阿格力於影音中邀請分析師杜金龍對談，針對台積電（2330）後市展望提出看法。阿格力提到，去年曾討論台積電是否該獲利了結，如今來到2026年，市場關心新的評價目標。

杜金龍表示，若台積電每股盈餘（EPS）達120元，以本益比20倍估算，股價合理區間約為2400元。他進一步推算，若未來每年EPS成長20元，五年後可達180元，以20倍本益比計算，股價約為3600元。

他指出，這樣的推估對應大盤約為3萬6000點左右，並認為下一階段目標可看3600元。以目前收盤價來看，距離該目標仍有約一倍空間。

杜金龍也回顧過往操作經驗，提到當年在400元附近買進台積電時，認為漲至800元並不誇張，如今已實現翻倍。阿格力也坦言，自己目前持股水位已經「壓滿」，沒有定存可以解了。

◎感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

本益比 2330台積電 分析師 杜金龍

相關新聞

台積電（2330）下一個目標價格3640元？杜金龍曝光算法：5年後

台積電（2330）分析師杜金龍預測，若每股盈餘達180元，依20倍本益比計算，目標股價可望達3640元，距離目前收盤仍有約一倍空間。

美伊衝突台股為何跟著跌？網熱議三大關鍵：能源升息與避險情緒一次看懂

美伊衝突引發台股下跌，網友熱議背後三大關鍵：能源漲價、升息壓力及市場避險情緒。投資人質疑為何資金未流入台股，專家指出國際金流受戰爭影響，並強調市場心理在風險中更為重要。

台股探底34605點後強彈！陳重銘給戰亂操作指南：看這條均線別急著抄底

台股在探底34605點後強彈，投資人被建議先觀察五日線約34600點。陳重銘提醒，不必急著進場，並強調在戰亂期間原油與貴金屬具防禦性。他呼籲市場保持冷靜，避免恐慌性拋售。

美伊戰火嚇跌台股800點後急拉…郭哲榮：今年續看4萬點拉回趕緊找買點！

台股今開盤重挫逾800點，但隨後買盤回補，跌幅迅速收斂。分析師郭哲榮指出，應關注韓國股市與記憶體族群動向，並對通膨數據持警戒，認為短線震盪下仍可布局。

台股評價變高、震盪隨之變大 法人：無損多頭行情

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，今年很明顯觀察到，盤面上，時而由成長股領頭，時而轉由其...

台股月線連三紅怎麼做？安聯投信：把握兩策略應對

台股指數周線連二紅、月線連三紅。施政廷表示，目前市場正處在寬鬆預期消失、但產業成長持續環境下，追求市場平均報酬風險有上升...

