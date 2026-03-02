台積電（2330）下一個目標價格3640元？杜金龍曝光算法：5年後

＊原文發文時間為2月1日

財經創作者阿格力於影音中邀請分析師杜金龍對談，針對台積電（2330）後市展望提出看法。阿格力提到，去年曾討論台積電是否該獲利了結，如今來到2026年，市場關心新的評價目標。

杜金龍表示，若台積電每股盈餘（EPS）達120元，以本益比20倍估算，股價合理區間約為2400元。他進一步推算，若未來每年EPS成長20元，五年後可達180元，以20倍本益比計算，股價約為3600元。

他指出，這樣的推估對應大盤約為3萬6000點左右，並認為下一階段目標可看3600元。以目前收盤價來看，距離該目標仍有約一倍空間。

杜金龍也回顧過往操作經驗，提到當年在400元附近買進台積電時，認為漲至800元並不誇張，如今已實現翻倍。阿格力也坦言，自己目前持股水位已經「壓滿」，沒有定存可以解了。

感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。

