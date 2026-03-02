美伊衝突台股為何跟著跌？網熱議三大關鍵：能源升息與避險情緒一次看懂

有網友在PTT發文提問，「伊朗跟美國發生戰爭，為什麼會影響到台股？」他表示，很多人說開盤台股要暴跌，但自己想不透，認為「美股不穩，資金可能外流台股，這對台灣不是利多嗎？」疑惑到底哪個環節沒理解到。

對於原PO的疑問，不少網友直接潑冷水，有人直言「剛做股票嗎」、「你沒理解到的還超級多...= =」，也有人嘲諷「問ai」、「怎麼這麼多剛開戶的發言...，認為國際動盪本來就會牽動全球市場。

也有一派網友從全球資金與能源角度切入，點出戰爭與油價、通膨之間的連動關係。「航運、石油、黃金都是全世界連動」、「能源>通膨>升息」、「光油價就有影響了吧@@」、「石油噴 -> 通膨噴 -> 升息可能性提高 ->」，認為真正關鍵在原物料與資金成本，而非單純美股跌就資金流向台股。

另一派則強調市場心理與資金避險效應。「那有沒有可能資金不是流到台股 是主力全部回收現金 導致台股下跌」、「錢在世界股市到處跑 出事就是換成現金入袋」、「資金會避險 不會往有危險的地方跑啊...」，認為系統性風險來臨時，資金未必會轉進其他股市，而是優先保守。

不過，也有網友抱持相對樂觀態度，「與台灣無關，噴」、「沒錯 明天全面漲停」、「歷史告訴我們買就對了」、「之前因為戰爭而賣出的人都賣錯了」，認為戰爭往往只是短期情緒干擾，最終仍回歸基本面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。