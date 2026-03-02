快訊

美伊衝突台股為何跟著跌？網熱議三大關鍵：能源升息與避險情緒一次看懂

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管多數人擔憂中東戰火波及台股，但也有網友從歷史經驗分析，戰爭多為短期情緒干擾，逢低買進才是贏家。記者許正宏／攝影
儘管多數人擔憂中東戰火波及台股，但也有網友從歷史經驗分析，戰爭多為短期情緒干擾，逢低買進才是贏家。記者許正宏／攝影

有網友在PTT發文提問，「伊朗跟美國發生戰爭，為什麼會影響到台股？」他表示，很多人說開盤台股要暴跌，但自己想不透，認為「美股不穩，資金可能外流台股，這對台灣不是利多嗎？」疑惑到底哪個環節沒理解到。

對於原PO的疑問，不少網友直接潑冷水，有人直言「剛做股票嗎」、「你沒理解到的還超級多...= =」，也有人嘲諷「問ai」、「怎麼這麼多剛開戶的發言...，認為國際動盪本來就會牽動全球市場。

也有一派網友從全球資金與能源角度切入，點出戰爭與油價、通膨之間的連動關係。「航運、石油、黃金都是全世界連動」、「能源>通膨>升息」、「光油價就有影響了吧@@」、「石油噴 -> 通膨噴 -> 升息可能性提高 ->」，認為真正關鍵在原物料與資金成本，而非單純美股跌就資金流向台股。

另一派則強調市場心理與資金避險效應。「那有沒有可能資金不是流到台股 是主力全部回收現金 導致台股下跌」、「錢在世界股市到處跑 出事就是換成現金入袋」、「資金會避險 不會往有危險的地方跑啊...」，認為系統性風險來臨時，資金未必會轉進其他股市，而是優先保守。

不過，也有網友抱持相對樂觀態度，「與台灣無關，噴」、「沒錯 明天全面漲停」、「歷史告訴我們買就對了」、「之前因為戰爭而賣出的人都賣錯了」，認為戰爭往往只是短期情緒干擾，最終仍回歸基本面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股探底34605點後強彈！陳重銘給戰亂操作指南：看這條均線別急著抄底

台股在探底34605點後強彈，投資人被建議先觀察五日線約34600點。陳重銘提醒，不必急著進場，並強調在戰亂期間原油與貴金屬具防禦性。他呼籲市場保持冷靜，避免恐慌性拋售。

美伊戰火嚇跌台股800點後急拉…郭哲榮：今年續看4萬點拉回趕緊找買點！

台股今開盤重挫逾800點，但隨後買盤回補，跌幅迅速收斂。分析師郭哲榮指出，應關注韓國股市與記憶體族群動向，並對通膨數據持警戒，認為短線震盪下仍可布局。

台股評價變高、震盪隨之變大 法人：無損多頭行情

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，今年很明顯觀察到，盤面上，時而由成長股領頭，時而轉由其...

台股月線連三紅怎麼做？安聯投信：把握兩策略應對

台股指數周線連二紅、月線連三紅。施政廷表示，目前市場正處在寬鬆預期消失、但產業成長持續環境下，追求市場平均報酬風險有上升...

投資人出清手中持股常犯「相同」錯誤 巴菲特1經典名言驗證了

有些專家學者就是憑著某一次的精準預測而得以建立其聲望。例如，在崩盤的前一刻建議投資人賣出…

