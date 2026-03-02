台股探底34605點後強彈！陳重銘給戰亂操作指南：看這條均線別急著抄底

針對中東戰火是否衝擊台股走勢，不敗教主陳重銘於昨（1）日影音中表示，心理層面的影響難免存在，因此不排除開盤可能開低。不過他指出，若盤中走高也屬可以預期的情況，仍需先觀察市場反應。

他表示，技術面可先關注五日線位置，目前約在34600點左右，觀察指數能否守住。投資策略上，建議投資人「邊走邊看」，不要急著進場，更不要重壓或逢低強行加碼。

在資產配置方面，陳重銘指出，戰事期間相對有利的標的包括原油相關產品，例如期元大S&P石油（00642U）；此外，黃金與白銀也屬於避險工具，他個人則持有白銀部位。

另外，美國政府公債亦屬於戰亂時期較具防禦性的資產。他表示，原油、貴金屬以及美債等商品，在局勢動盪時通常較為受惠。

陳重銘提醒投資人不要過度恐慌，也不要隨意殺出持股。他認為，此類衝突「大人打小孩的很快就結束了」，呼籲市場保持冷靜應對。

觀察今（3/2）盤中走勢，截止至10點55分，加權指數最新來到35,289.26點，上漲125.23點，漲幅0.35%，早盤一度下探34,605點後逐步回穩，最高來到35,345點，呈現開低震盪後翻紅的格局。與昨日盤前市場擔憂可能重挫的情況相比，今日盤勢顯示賣壓並未持續擴大，指數守在3萬5千點之上，短線情緒已有明顯穩定跡象。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。