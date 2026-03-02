美伊戰火嚇跌台股800點後急拉…郭哲榮：今年續看4萬點拉回趕緊找買點！

台股今（2）日開盤一度重挫逾800點，不過隨後買盤進場承接，跌幅快速收斂。截至上午9時26分，指數回穩至僅下跌200多點，盤勢呈現急跌後反彈格局。

早盤受到連假期間美伊衝突影響，加上期貨提前反映賣壓，指數跳空開低。不過開盤後並未出現進一步恐慌性殺盤，部分權值股跌幅縮小，帶動大盤快速回穩。

針對連假期間的國際情勢，分析師郭哲榮於影音中指出，美國與以色列於週末對伊朗發動攻擊，引發市場緊張情緒，外界一度預期台股可能下跌700點甚至千點以上。不過他強調，投資人應「把戰爭放在兩旁」，股市與戰事要分開看待。

郭哲榮表示，觀察戰事是否擴大的關鍵，在於荷莫茲海峽是否封鎖，以及原油價格是否持續上漲。他認為，若戰爭演變為長期衝突並推升能源價格，才會對股市形成實質壓力；否則不宜過度放大解讀。

就台股本身而言，他指出，雖然台指期已下跌525點，那斯達克期貨亦走弱，但近期台股走勢未必完全跟隨美股，而是與韓國股市連動性較高，特別是記憶體族群表現。

他提到，觀察重點應放在韓國股市與記憶體股，包括三星、SK海力士，以及美光與SanDisk的股價變化。他認為，若記憶體族群維持強勢，即便短線拉回，仍屬震盪整理格局。

此外，他也提醒留意通膨數據。最新公布的PPI為0.5%，高於預期的0.3%，核心PPI則由預期0.3%升至0.8%，顯示通膨壓力升溫，這對股市影響更為直接。

郭哲榮表示，3月仍偏向做多思維，除非市場出現崩盤，否則拉回反而是布局機會。他並重申，今年台股仍有挑戰4萬點的機會，但短線震盪不可避免，關鍵仍在韓國股市與記憶體族群動向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。