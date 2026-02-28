快訊

現磨小麥成絕響！ 東區「最難訂義大利麵 Fermi」無預警熄燈 網不捨：來不及回訪

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

李千娜開告「世紀血案」！片酬全捐慈林基金會遭婉拒...原因曝光

台股評價變高、震盪隨之變大 法人：無損多頭行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，今年很明顯觀察到，盤面上，時而由成長股領頭，時而轉由其他族群輪流表現，主動且靈活配置的多策略定有助於應對多變市場風格，掌握更多潛在輪動的機會。隨台股不斷挑戰新高，評價亦來到相對高檔；就基本面而言，根據預估2026年預估企業獲利仍往上方調整；歷史經驗顯示股價跟市場預期企業獲利呈現正向關係；儘管台股評價變高、震盪也隨之變大，但通常無損多頭行情。

展望後市，施政廷表示，AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能；景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，亦為企業獲利奠定基礎；而隨著股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度，布局上則更需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。

施政廷表示，目前台股本益比位於歷史一倍標準差附近，本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但是波動幅度一定會拉大，因此在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則，至關重要。

施政廷表示，總經面可多留意降息、匯率、關稅走向，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，有望成為重要支撐；政策面則以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構更健康。

根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。再分產業看，電子類股預估維持高速成長約36%，其中，半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 基本面

延伸閱讀

台股瘋牛行情 八利多護航

當心台股反轉…留意三訊號

就市論勢／光通訊、PCB 題材熱

一周熱門零股／0050、台積電 人氣指標

相關新聞

台股評價變高、震盪隨之變大 法人：無損多頭行情

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，今年很明顯觀察到，盤面上，時而由成長股領頭，時而轉由其...

台股月線連三紅怎麼做？安聯投信：把握兩策略應對

台股指數周線連二紅、月線連三紅。施政廷表示，目前市場正處在寬鬆預期消失、但產業成長持續環境下，追求市場平均報酬風險有上升...

投資人出清手中持股常犯「相同」錯誤 巴菲特1經典名言驗證了

有些專家學者就是憑著某一次的精準預測而得以建立其聲望。例如，在崩盤的前一刻建議投資人賣出…

想等大拍賣…股價跌到谷底再撿便宜 知名理財網站創辦人踩雷：報酬率-92%

「撿便宜」一詞就是個好例子。很多投資人很愛這個詞，跟零售商的「打七折」標示一樣…

除了輝達或好市多…1表掌握30年內表現最強股票清單 治療睡眠呼吸終止症也上榜

每個世代表現最強的股票，大多數都是重要新興產業的領頭羊和先行者。只要你能集中火力研究這些…

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

近期全球AI浪潮席捲，身為晶圓代工霸主的台積電（2330）憑藉領先全球的先進製程技術，不僅成為蘋果與輝達等科技巨頭不可或缺的推手，股價更是勢如破竹衝破2000元大關。 Threads帳號mr_n

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。