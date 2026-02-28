台股月線連三紅怎麼做？安聯投信：把握兩策略應對

台股指數周線連二紅、月線連三紅。施政廷表示，目前市場正處在寬鬆預期消失、但產業成長持續環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，可把握兩大原則：首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司；其次，動態配置，利用主動式 ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會2026年1月決議維持利率政策不變，符合市場預期，會後記者會提出關稅對於通膨影響可能是一次性，未來將持續觀察景氣變化及通膨數據判斷是否進一步調整利率，而升息並非選項，顯示未來整體資金環境屬於平穩偏寬鬆的情境。

安聯投信台股團隊也提到，由於近來貴金屬價格大幅波動，加上川普提名未來新任聯準會主席Kevin Warsh的可能縮表及降息操作，建議可多留意，美元匯率為首的全球資金流向將是未來半年股市潛在變數。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，產業基本面在AI基礎建設投資持續下，重要產業龍頭高於市場預期的資本支出，已為需求持續性投下信任票，電子產業可望繼續領跑指數，但原物料價格上漲對部分價格敏感度較高的終端產品是否出現需求壓抑，選股時須多加留意。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，今年可以很明顯觀察到盤面，時而由成長股領頭，時而轉由其他族群輪流表現，主動且靈活配置的多策略定有助於應對多變市場風格，掌握更多潛在輪動的機會。

展望後市，施政廷表示，AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能；景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，亦為企業獲利奠定基礎；而隨著股市創新高之際，策略更需重視分散，並在投資組合中納入股息因子，降低波動度，布局則更需要精選且留意獲利是否能落地與評價面。

施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。