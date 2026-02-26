每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
單身網友發願脫單前每天買1股台積電，堅持611天狂賺逾83萬元，讓眾人笑稱財神直接打贏月老。圖/本報資料照片
近期全球AI浪潮席捲，身為晶圓代工霸主的台積電（2330）憑藉領先全球的先進製程技術，不僅成為蘋果與輝達等科技巨頭不可或缺的推手，股價更是勢如破竹衝破2000元大關。

Threads帳號mr_ntmy發文表示，「交到女朋友前，每天買一股台積電。第611天。台積電破兩千了 感謝台積電讚嘆台積電，台積電神山教 真的猛！」貼文曝光後引發熱議。他也補充，600天時的損益未公開，這次特別一次分享成果。

從貼出的對帳資料可見，他累計買進台積電959股，成交均價約1139.47元；透過他的明細拆解出真實的投資本金與獲利，計算方式：

總投入成本：約109萬元（以總數959股乘以平均成交價1139.47元計算得出）
目前總市值：約193萬元（以總數959股乘以當時股價2015元計算得出）
實際總獲利：約83萬多元（以193萬元市值扣除109萬元成本得出）
整體報酬率高達75.88%

不少網友驚呼，長期紀律執行的威力在這一波行情中完全展現。

這篇貼文曝光後，留言區瞬間歪樓，幾乎全都在討論感情與財富的世紀大對決。不少人紛紛笑稱「財神打贏月老了」、「月老可能漏掉你，財神卻直接上你身」，直言現在看起來台積電絕對比女朋友還要重要。這種投資理財與單身感情狀態的幽默拉扯，立刻成為社群上最熱烈討論的話題。

甚至還有部分網友用玩笑的方式幫他精算交往成本，指出如果一星期跟女友約會花費4000元，這600天下來至少會損失32萬元，並幽默奉勸他還是別交女朋友了，因為交往之後財產通常就不會增加了。更有網友留下「老哥，看起來女人只會影響你賺錢的速度」等逗趣調侃，讓這場單身存股記增添了不少趣味。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電

近期全球AI浪潮席捲，身為晶圓代工霸主的台積電（2330）憑藉領先全球的先進製程技術，不僅成為蘋果與輝達等科技巨頭不可或缺的推手，股價更是勢如破竹衝破2000元大關。 Threads帳號mr_n

