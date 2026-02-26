NVIDIA上季狂賺681億美元！郭哲榮台股樂觀看向四萬點：拉回就是買點

分析師郭哲榮針對NVIDIA最新財報表示，上季營收達681億美元，高於市場預期的657億美元；本季財測則給出780億美元，也優於市場預估的723億美元。不過他提醒，儘管財報數字亮眼，目前盤後股價並未明顯上漲，這點值得留意。

他指出，這份財報另一個亮點在於公司提到已確保未來數季需求無虞。郭哲榮認為，這句話某種程度暗示記憶體供需狀況未必如外界想像般緊缺，因此投資人需留意記憶體族群後續走勢。

從盤後表現來看，Micron Technology與SanDisk股價皆出現回檔。他表示，若記憶體股持續震盪，可能影響以記憶體為主的韓股表現；而韓股若盤中回落，也可能牽動台股，因為現階段台股與韓股的連動性較高。

至於整體後市看法，郭哲榮認為輝達財報表現不錯，AI應用正快速擴散至一般企業，對台股今年突破三萬六千點更具信心，甚至樂觀看向四萬點。不過他也提醒，漲多之後仍須提防拉回風險。

他表示，一旦出現拉回，反而可能是布局機會，甚至可能是台股挑戰四萬點前的重要上車時點，但操作上仍應審慎因應波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。