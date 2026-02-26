有人說台積電（2330）會倒？陳重銘：蘋果、輝達、特斯拉...都沒自己的晶圓廠

＊原文發文時間為2月25日

沒想到我還可以看到台積電（2330）上兩千，股票代號2330也順便衝一下！全球AI大爆發，所有的科技產品都需要IC，沒有專業晶圓代工的台積電，不管是蘋果還是輝達，都賺不到錢！

台積電很聰明的不發展自己品牌，選擇代工這條路，讓所有的大廠都離不開它！輝達、高通為何不成立自己的晶圓廠？他們有錢但是沒有這個技術，連專業的三星跟英特爾，都只能看台積電的車尾燈...所以這些世界大廠，只能乖乖跟台積電合作，把訂單源源不絕送給台積電！

有些人覺得台積電會倒，還是買ETF比較安全！你真的瞭解台積電嗎？全世界的科技大廠，蘋果、輝達、高通、特斯拉...都沒有自己的晶圓廠，所有的高階晶片，都要靠台積電提供！為什麼台積電要到日本、德國、美國設廠，因為這些國家，要確保台積電給他晶片！沒有台積電，科技業會完蛋，這些國家清楚得很，特別是美國。

台灣難得孵育出全球第六大企業，但是7成台積電股權掌握在外國人手上！台灣人你為何不買台積電？因為你還在相信台積電會倒這種鬼話！7成的外資怎麼都不怕？

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。