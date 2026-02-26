大多頭卻還在虧！他「一賣股價就漲」哭喊：只有我在賠錢嗎？

台股近年在AI與半導體題材帶動下走出大多頭行情，不少個股翻倍上漲，但一名網友卻在Dcard發文感嘆，「大多頭時代只有我還在賠錢嗎？」直言25、26年操作失利，頻頻被洗出場後股價反而續漲，心態幾近崩潰。貼文引發討論，有人勸他回歸大盤ETF，也有人直指問題出在交易邏輯與紀律不完整。

近兩年台股在資金行情與產業趨勢加持下表現強勢，權值股與AI概念股屢創新高，市場普遍瀰漫「躺著也能賺」氛圍。不少投資人帳面報酬動輒3至5成，甚至翻倍，形成鮮明對比，也讓少數績效不佳者產生強烈挫折感。

原PO表示，自己依照紀律停損，但往往賣出後股價就一路飛走，「不敢追回，都翻好幾倍了」，質疑是不是哪裡出了問題，卻始終找不到答案。後續他補充，僅這兩年賠比較多，過去仍有獲利，此文只是想「找同溫層取暖」，盼外界別過度苛責。

留言區意見兩極。部分網友認為牛市還能虧錢，代表策略本身有瑕疵，「買的原因是什麼？進出場依據是什麼？如果答不出來，就是在賭博。」也有人指出，只會停損卻不會在突破時買回，等於紀律只做一半；更有人直言散戶常成為機構「洗盤」過程中的流動性來源，被震盪洗出場後錯失主升段。

不過，也有網友出面緩頰，強調「很多賠錢的人只是沒出聲」，市場上本就有人賺錢、有人虧錢，只是在多頭氛圍下，獲利者聲量更大，才讓人誤以為人人都是贏家。

主流建議則回到老話一句「打不贏就加入，乖乖買大盤。」不少人點名0050等市值型ETF，認為連專業交易員都未必長期打敗大盤，與其頻繁選股與停損，不如定期定額、拉長時間，用市場整體成長對抗波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。