台股狂飆「停不下來」？股民憂過熱 網酸：空手的人才覺得熱

台股近期強勢上攻，指數頻創波段新高，一名網友在Dcard發文直言「一直覺得市場過熱，但還是一直噴」，對行情感到困惑。貼文引發不少投資人共鳴與反駁，有人認為確實漲勢凌厲，也有人直言「當你們這些覺得過熱的人跟著進場，才是真的過熱」，掀起多空交鋒。

近年在AI題材、半導體需求回溫及國際股市帶動下，台股自低檔反彈後一路走揚，科技權值股表現尤為亮眼，帶動大盤氣勢。部分投資人擔憂本益比偏高、市場情緒過於樂觀，加上融資餘額攀升，認為短線有過熱疑慮；但也有觀點指出，資金動能仍強，法人與外資回補尚未結束，趨勢未見明顯反轉訊號。

原PO僅以「什麼情況」表達心聲，顯示對行情持續噴出感到錯愕。留言區則呈現兩極反應。部分網友認同市場漲幅誇張，「我也覺得過熱，不過要回檔或下跌也都行」，顯示雖有疑慮但仍順勢操作；也有人坦言自己「有買有賺」，即便覺得偏熱，仍選擇參與行情。

另一派則認為過熱說法言之過早，強調「熱還可以更熱」，並指出金融、營建、觀光等族群並未全面噴發，「過熱的只有科技股」。還有人以日股近期急漲為例，認為國際市場同步強勢，台股並非特例。此外，也有投資人分析融資尚未到警戒水位、仍有空手者被軋，認為「空軍不死，漲勢不止」。

也有網友將焦點放在投資心態，直言「又在預設漲跌，持續買進根本沒這些困擾」，認為與其猜測高低點，不如建立長期策略。另有留言戲稱「等你進場才是真的過熱」，反映市場常見的從眾與踏空焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。