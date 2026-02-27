投資人出清手中持股常犯「相同」錯誤 巴菲特1經典名言驗證了

最後兩個想法都和「三思而後賣」有關。

首先，據說班傑明．葛拉漢與華倫．巴菲特有句經典名言：「股票市場是為了把沒耐心的人的錢轉移給有耐心的人而發明。」雖然這個說法不見得永遠正確，也顯得有點憤世嫉俗，卻相當詳實描述整個股票市場的狀況。

長期下來，因為缺乏耐心而急於賣出的人，確實把自己的財富拱手讓給偉大企業的長期股東。所以，三思而後賣吧。

第二，包括我在內的一般人賣股票時，總是希望能藉此顯得自己很聰明（在恐懼的驅使下賣股票的情況除外），我們以為：「哈哈，我比市場更厲害。那檔股票（或大盤）在我賣出之後很快就下跌。」

有些專家學者就是憑著某一次的精準預測而得以建立其聲望。例如，在崩盤的前一刻建議投資人賣出。不過，你只要回想以前太早脫手的好股票，應該能感受自己其實真的不夠聰明。

我曾在萬里富股票顧問公司的專欄文章中回顧十多年的成果。我連續一百四十六個月不斷推薦股票，數字不會說謊：如果我不曾賣掉其中任何一檔股票，我們的報酬理應更高。我弟弟湯姆挑選的一百四十六檔股票也一樣。

2003 年10月時，我推薦英國的智慧財產權巨擘安謀控股公司（ARM Holdings），該公司以其半導體設計驅動全球的創新。當時它的交易價是每股4.75美元。兩個月後，我在它接近6美元時推薦（加碼）它。我們持有那些部位五年多，但……它的股票卻下跌到……每股3.27美元。

到2009年6月，我終於忍不住提出應該賣出的建議。我沮喪的寫道：「一直以來，它的表現大致上令人失望。」、「我們現在賣掉它，是因為我們認為它未來幾年的狀況將更令人失望。」但實際上，它後續的發展卻和我的悲觀預測大相逕庭。因為軟體銀行（Softbank）在 2016 年以每股22.50美元全面收購安謀。

我另外還在同一份賣出建議中提到，我們成功賣掉一檔乏味、虧損的弱勢股（史崔爾教育公司〔Strayer Education〕）。的確，自從我們賣掉它之後，又繼續下跌75％。

我們賣掉史崔爾教育公司的股票或許讓自己感覺很聰明，但即使適時賣掉某些真正該賣出的爛股票，我們因此少虧的錢，根本無法與賣掉安謀這類全壘打型股票而少賺的錢相提並論，其中的數學對你大大不利。

你不信的話，可以親自追蹤你的投資表現，我敢說你一定會和我一樣，發現自己因賣掉強勢股而付出的機會成本，比起繼續持有弱勢股而虧損更多錢。

所以，如果你找到更好的投資標的，可以把資金轉過去，但請務必三思而後賣。

